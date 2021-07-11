İzmirliler Pazar günü piknik alanı ve Kordon'a akın etti
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İzmirliler Pazar günü piknik alanı ve Kordon'a akın etti

İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Haberler | Güncel

İzmirliler Pazar günü piknik alanı ve Kordon'a akın etti İzmirliler bugün piknik alanlarına akın ederken, İzmir'in rağbet gören piknik alanlarından İnciraltı Kent Ormanı mangal yapanlarla doldu taştı.

İzmirliler Pazar günü piknik alanı ve Kordon'a akın etti

İZMİR - İzmirliler bugün piknik alanlarına akın ederken, İzmir'in rağbet gören piknik alanlarından İnciraltı Kent Ormanı mangal yapanlarla doldu taştı. Piknikte eğlenceli vakit geçiren vatandaşlardan bazıları müzik eşliğinde halay çekti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süre hafta sonları evlerine kapanan vatandaşlar, 1 Temmuz itibarı ile uygulamaya giren normalleşmenin keyfini çıkartıyor. Pazar günü bazı vatandaşlar plajları ve tatil beldelerini tercih ederken, tatil beldelerine gidemeyen vatandaşlar da piknik yapmayı tercih etti. İzmir'in rağbet gören piknik alanlarından olan İnciraltı Kent Ormanı da mangal yapmak ve temiz hava almak isteyenlerle doldu. Bazı vatandaşlar ise mangalın yanı sıra denize girerek serinlerken, müzik eşliğinde halay çeken vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun bir süredir hafta sonunu evlerinde geçiren vatandaşlar, artık serbest olan pazar günlerini dışarıda geçirmeyi tercih ettiklerini söyledi. Vatandaşlardan Nurullah Doğan, "Kısıtlama boyunca evde bunalmıştık. Yasaklar bittikten sonra da güzel bir fırsat oldu bizim için. Şehir dışından misafirlerimiz geldi. Onlar için de bir değişiklik olsun, güzel vakit geçirelim diye buraya geldik" dedi.

Devran İnan isimli vatandaş ise, "Gaziantep'ten bacanağımın yanına tatile geldik. Yasakların bitmesiyle biz de biraz kafa dinlemiş olduk. Burası Gaziantep'e göre cennet diyebilirim. Oranın iklimi hem çok yakıcı hem çok sıcak, burada en azından deniz var" diye konuştu.

İzmirliler Pazar günü piknik alanı ve Kordon'a akın etti
İzmirliler Pazar günü piknik alanı ve Kordon'a akın etti
İzmirliler Pazar günü piknik alanı ve Kordon'a akın etti
İzmirliler Pazar günü piknik alanı ve Kordon'a akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi

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