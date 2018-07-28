İzmirliler "Dijital Detoks" Festivalinde Buluştu

İzmir'de katılımcılarına "dijital detoks" yaptırmayı vaat eden "Teknolojik Uyku Festivali" başladı.

Buca Belediyesince düzenlenen ve kurayla belirlenen 200 kişi ile misafirlerinin katıldığı festivalde, katılımcılar cep telefonu, tablet gibi teknolojik cihazlarını, Kaynaklar'daki festival alanı girişinde yetkililere teslim ederek kampa girdi.

Hiçbir teknolojik cihazın içeriye alınmadığı "dijital detoks" olarak değerlendirilen etkinlikte katılımcılar, doğada yüz yüze iletişim kurarak, geleneksel oyunlar oynadı.

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri festivale yaptıkları çekilişle 400 dolayında kişi katıldığını belirterek, tamamen ücretsiz olan festivalde katılımcıların "dijital detoks" yaparak rahatladığını, doğayla iç içe bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Katılımcılardan Yurdagül İrez de İstanbul'da festival için geldiğini belirterek, "Oğlum üniversite eğitiminin burada sürdürüyor. Onun davetiyle geldim. Harika bir festival, İstanbul'da hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Gençlerin teknolojiden uzak böyle bir ortamda bizim çocukluğumuza dönmeleri çok hoşuma gitti. Bu organizasyonun Türkiye'deki diğer belediyelere de örnek olmasını istiyorum." dedi.

Üniversite öğrencisi Emre Açıkgöz ise festivalde çok eğlendiklerini dile getirerek, "Bizim için iyi bir dijital detoks oldu. Kafamız rahatladı, doğa içinde dinginleştik, huzur bulduk. Aslında kendi doğamıza döndük, pozitif insanlar birlikteyiz, eğleniyoruz. Tamamen ücretsiz olması nedeniyle bizim gibi öğrenciler için çok uygun bir ortam." ifadelerini kullandı.

Festival yarın sona erecek.