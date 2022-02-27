İzmirli iş kadını dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukları tiyatroyla tanıştırıyor

İZMİR (AA) - İzmir'de hayırsever iş kadını Gül Nacaroğlu, kıyafet desteğiyle başladığı yardım çalışmaları kapsamında dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukları tiyatroyla buluşturuyor.

Cıvata üretimi yapan aile şirketinde yönetici olan Gül Nacaroğlu, Bir Çocuk da Sen Giydir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aracılığıyla yardıma ihtiyaç duyan çocuklara ulaşarak düzenli olarak kıyafet yardımında bulundu.

Tiyatroyla uğraşan Nacaroğlu, çocukların hayal dünyalarına da katkı sağlamak üzere Sahne Tozu Tiyatrosu ile işbirliği yaptı.

Tiyatroda dezavantajlı mahallelerde oturan çocuklar için oyunların sergilenmesini sağlayan Nacaroğlu, oyunlarda kendisi de rol alıyor.

Nacaroğlu, AA muhabirine, tiyatroya tutkuyla bağlı olduğunu, 2 yıl eğitim alarak oyunculuk yaptığını belirterek, tüm çocukların tiyatroya ulaşmasının hayalini kurduğunu söyledi.

Küçük bir ilçede doğup büyüdüğünü, çocukluğunda tiyatroya ulaşmanın güç olduğunu anlatan Nacaroğlu, "33 yıl önce tiyatroyla ilgili bir hayalim vardı. Bunu yıllar sonra gerçekleştirebildim. Öğrenci oyununa çıktım. Sonrasında da Sahne Tozu Tiyatrosu'ndaki bir müzikalde ve Haldun Dormen'in yazıp yönettiği bir oyunda rol aldım." dedi.

Amacımız çocukların hayal dünyasına girmek

Gül Nacaroğlu, daha önce hiç tiyatroya gitmemiş dezavantajlı çocukları sahneyle buluşturmak için yardımseverlerin de desteğiyle bir süre önce çalışma başlattıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Çocuklar için imkanlarımız dahilinde hepimiz bir şeyler yapıyoruz. Onların giyim ve benzeri ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ama bu sefer somut değil de soyut bir şeyler yapalım dedik. Onların hayal dünyasına nasıl girebiliriz diye düşündük. Parayla satın alınamayacak, çocukların mutlu olabileceği bir proje ortaya çıktı."

"Gül abla çocuk oyun günleri" adıyla başlattıkları projeye kentteki iş insanlarının da destek verdiğini dile getiren Nacaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

" İzmir'de daha önce hiç tiyatro sahnesi görmemiş, oyuna gitmemiş çocuklarımızı tespit ediyoruz. 'Gül abla çocuk oyun günleri' diye başladık. İlk temsili ben karşıladım. Daha sonra İzmir'in değerli iş insanlarından Işıl Taşkın bir temsili karşıladı. 500'e yakın çocuk geldi."

Nacaroğlu, oyunlara devam edeceklerini, hayırsever desteğinin artması halinde temsil sayısı ve ulaşacakları çocuk sayısının da artabileceğini sözlerine ekledi.