İzmirli iş insanı Kızılay'a dezenfektan tüneli bağışladı İzmirli iş insanı Kızılay'a dezenfektan tüneli bağışladıİZMİRLİ iş insanı Gökhan Yeniçeri, Türk Kızılayı Konak Şubesi aracılığıyla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne iki adet dezenfektan tüneli bağışladı.

İzmirli iş insanı Kızılay'a dezenfektan tüneli bağışladı

İZMİRLİ iş insanı Gökhan Yeniçeri, Türk Kızılayı Konak Şubesi aracılığıyla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne iki adet dezenfektan tüneli bağışladı.

Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı bugünlerde İzmirli iş insanı Gökhan Yeniçeri, kendi imalatları olan dezenfektan tünelini Kızılay Konak Şubesi'ne bağışladı. Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kurulan dezenfektan tünelinin açılışına Kızılay Konak Şube Başkanı Ömür Şanlı da katıldı. Ürünün tamamen yerli ve milli olduğunu belirten Gökhan Yeniçeri, ürünün cilde herhangi bir zarar vermediğini belirterek, sağlık çalışanlarının ve hasta yakınlarının güvenli bir şekilde hastaneye giriş- çıkış yapabilmeleri için bu ürünü ürettiklerini ifade etti.

'TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ BİR ÜRÜN'

Dezenfektan tünelinin cilde herhangi bir zarar vermediğini anlatan iş insanı Gökhan Yeniçeri, "Koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bu zor günlerde iş insanları olarak kendi çabalarımızla Ar-Ge çalışmasını 1 hafta gibi bir sürede tamamlayarak ürünümüzü hazır hale getirdik. İlk ürünümüzü Kızılay Konak Şube Müdürümüz Ömür Şanlı'ya hediye ettik. Sağ olsun o da ürünümüzü Alsancak Nevvar Salih İşgören Hastanesi'ne koymamızı istedi. Bu zor günlerde toplum sağlığı ve sağlık çalışanlarının güvenliğini korumak adına böyle bir şey gerçekleştirdik. Ürünümüz üniversiteler ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ve tamamen bitkisel bir üründür. Yerli ve millidir. İnsan cildine zararı yoktur. İnşallah gelecek günlerde bu virüs bitecek. Evde oturmak yerine gece gündüz çalışarak toplumun yanındayız. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.

'HAYIRSEVER İŞ İNSANLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Hastaneye gelen vatandaşların ve sağlık çalışanlarının güvenliği için dezenfektan tünelini koyduklarını aktaran Türk Kızılayı Konak Şube Başkanı Ömür Şanlı, "Gökhan Bey'e teşekkür ediyorum. Bize böyle bir projeleri olduğunu söyledi ve dezenfekten tünelini Kızılay'a bağışlamak istedi. Biz de Alsancak Nevvar Salih İşgören Hastanesi'ne bağışlayalım dedik. En büyük alkışı sağlık çalışanlarımız hak ediyor. Onlar bizim sağlığımız için çocuklarını görmeden gece gündüz çalışıyor. Buraya gelen vatandaşlarımız sağlık çalışanlarımız bu dezenfeksiyon kabinini kullanarak rahat bir şekilde görevlerini yapsınlar diye düşündük. Hayırsever iş insanlarımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA