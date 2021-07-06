İzmirli basketbolcular Gaziemir'de ter döktü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmirli basketbolcular Gaziemir'de ter döktü

İzmirli basketbolcular Gaziemir'de ter döktü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gaziemir Belediyesinin düzenlediği FIBA'ya kayıtlı 3x3 Streetball Turnuvasında 190 sporcu, 50 takım kıyasıya mücadele etti.

Gaziemir Belediyesinin düzenlediği FIBA'ya kayıtlı 3x3 Streetball Turnuvasında 190 sporcu, 50 takım kıyasıya mücadele etti. 4 kategoride düzenlenen turnuvada dereceye giren sporculara, ödüllerini Belediye Başkanı Halil Arda verdi.

Gaziemir Belediyesi düzenlediği 3x3 Streetball Turnuvası, İzmir'in dört bir yanındaki basketbol sevdalılarını bir araya getirdi. Pandemi sonrası İzmir'de düzenlenen ilk Streetball Turnuvası olma özelliğini taşıyan turnuvaya; 50 takım 190 sporcu katıldı. Turnuvaya katılan sporcular; küçükler, gençler, yıldızlar ve büyükler olmak üzere 4 grupta mücadele verdi. Uluslararası Basketbol Federasyonuna (FIBA) kayıtlı olarak yapılan turnuvada 90 maç oynandı. Maç sonuçları Uluslararası Basketbol Federasyonunun web sitesindeki 3x3 etkinlikler kısmından yayınlanarak tüm dünyadan ulaşılabilir olması sağlandı.

Sporcuların yaşlarına göre dört grupta düzenlenen turnuvada; Küçükler kategorisinde Yelki Prime Enerji birincilik, Güzelbahçe Yelki Spor ikincilik, Yıldız Team üçüncülük kazandı. Gençler kategorisinde Buca King takımı birinci, 85 Squad takımı ikinci, Powerpuff Girls üçüncü oldu. Yıldızlar kategorisinde Real Manhattan birincilik, Güzelbahçe Yıldızlar ikincilik, İzmir Ege Gençlik üçüncülük derecesi kazandı. Yetişkinler kategorisinde Sarılar Takımı birinci, Paranoya Takımı ikinci, Euro 3x3 takımı üçüncü oldu.

İki gün süren 3x3 Streetball Turnuvasında dereceye giren sporculara madalyalarını ve ödüllerini Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda verdi. Başkan Halil Arda, "Pandemi sonrası ilçemizde düzenlenen İzmir'deki ilk basketbol turnuvasına katkı koyan Türkiye Basketbol Federasyonu İzmir İl Temsilciliğine ve turnuvada görev yapan hakemlerimizde teşekkür ediyorum. İki gündür çok keyifli anlar yaşıyor, birbirinden çekişmeli maçlara tanıklık ediyoruz. Turnuvamıza katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, spor hayatlarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - İZMİR

İzmirli basketbolcular Gaziemir'de ter döktü
İzmirli basketbolcular Gaziemir'de ter döktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ayşe Nazlı'yı öldüren sanık, kan donduran detayları anlattı: 7 dakika boğazını sıktım, sonra pişman olup suni teneffüs yaptım
Ayşe Nazlı'yı öldüren sanık, kan donduran detayları anlattı: 7 dakika boğazını sıktım, sonra pişman olup suni teneffüs yaptım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Vedat Bilgin Meral Akşener Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Zeki Müren Ahmet Kaya Burak Özçivit
Spor Ali Koç Diego Costa Mostafa Mohamed Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmirli basketbolcular Gaziemir'de ter döktü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 10:34:57. #1.14#

title