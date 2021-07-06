İzmirli basketbolcular Gaziemir'de ter döktü

Gaziemir Belediyesinin düzenlediği FIBA'ya kayıtlı 3x3 Streetball Turnuvasında 190 sporcu, 50 takım kıyasıya mücadele etti.

Gaziemir Belediyesinin düzenlediği FIBA'ya kayıtlı 3x3 Streetball Turnuvasında 190 sporcu, 50 takım kıyasıya mücadele etti. 4 kategoride düzenlenen turnuvada dereceye giren sporculara, ödüllerini Belediye Başkanı Halil Arda verdi.

Gaziemir Belediyesi düzenlediği 3x3 Streetball Turnuvası, İzmir'in dört bir yanındaki basketbol sevdalılarını bir araya getirdi. Pandemi sonrası İzmir'de düzenlenen ilk Streetball Turnuvası olma özelliğini taşıyan turnuvaya; 50 takım 190 sporcu katıldı. Turnuvaya katılan sporcular; küçükler, gençler, yıldızlar ve büyükler olmak üzere 4 grupta mücadele verdi. Uluslararası Basketbol Federasyonuna (FIBA) kayıtlı olarak yapılan turnuvada 90 maç oynandı. Maç sonuçları Uluslararası Basketbol Federasyonunun web sitesindeki 3x3 etkinlikler kısmından yayınlanarak tüm dünyadan ulaşılabilir olması sağlandı.

Sporcuların yaşlarına göre dört grupta düzenlenen turnuvada; Küçükler kategorisinde Yelki Prime Enerji birincilik, Güzelbahçe Yelki Spor ikincilik, Yıldız Team üçüncülük kazandı. Gençler kategorisinde Buca King takımı birinci, 85 Squad takımı ikinci, Powerpuff Girls üçüncü oldu. Yıldızlar kategorisinde Real Manhattan birincilik, Güzelbahçe Yıldızlar ikincilik, İzmir Ege Gençlik üçüncülük derecesi kazandı. Yetişkinler kategorisinde Sarılar Takımı birinci, Paranoya Takımı ikinci, Euro 3x3 takımı üçüncü oldu.

İki gün süren 3x3 Streetball Turnuvasında dereceye giren sporculara madalyalarını ve ödüllerini Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda verdi. Başkan Halil Arda, "Pandemi sonrası ilçemizde düzenlenen İzmir'deki ilk basketbol turnuvasına katkı koyan Türkiye Basketbol Federasyonu İzmir İl Temsilciliğine ve turnuvada görev yapan hakemlerimizde teşekkür ediyorum. İki gündür çok keyifli anlar yaşıyor, birbirinden çekişmeli maçlara tanıklık ediyoruz. Turnuvamıza katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, spor hayatlarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı