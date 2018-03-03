İzmirli asker, kaza sonucu hayatını kaybetti

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde vatani görevini yapan asker Ömer Sarı, bir kaza sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl'ün Yayladere ilçesinde vatani görevini yapan Ömer Sarı isimli bir asker henüz bilinmeyen bir silah kazası sonucu hayatını kaybetti. Buca Çamkule Mahallesi'nde yaşayan aileye acı haber askeri yetkililer tarafından sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Ayakkabı imalatı işinde işçi olarak çalışan baba İlhami ve ev hanımı olan anne Nasife Sarı, acı haberi alınca büyük üzüntü yaşadı. Fenalaşan anneye sağlık ekipleri müdahale ederken, baba Sarı, "Söyleyecek bir şey yok, vatan sağ olsun" dedi. Bekar olan erin 4 ay önce uzun dönem olarak askere gittiği ifade edildi. Babasıyla aynı işi yapan Sarı'nın Yusuf, Irmak ve Çınar adında 3 kardeşinin daha bulunduğu öğrenilirken, dün (Perşembe) akşamı telefonla konuştuğu kardeşine "Annem, babam ve kardeşlerim sana emanet" dediği ortaya çıktı. Ömer Sarı'nın cenazesi yarın (Cumartesi) Gaziemir'deki Gülhane Camii'ndeki törenin ardından öğle vakti toprağa verilecek.