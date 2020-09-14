İZMİR Yokuş aşağı kayan kamyon, binaya çarparak durabildi
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İZMİR Yokuş aşağı kayan kamyon, binaya çarparak durabildi

Yokuş aşağı kayan kamyon, binaya çarparak durabildiİZMİR'in Buca ilçesinde, inşaata hafriyat almak için gelen park halindeki kamyon, bir anda yokuştan aşağı ilerlemeye başladı.

14.09.2020 12:12 | Son Güncelleme: 14.09.2020 12:27

Yokuş aşağı kayan kamyon, binaya çarparak durabildi
İZMİR'in Buca ilçesinde, inşaata hafriyat almak için gelen park halindeki kamyon, bir anda yokuştan aşağı ilerlemeye başladı. Kamyon, sokağın sonundaki bir binaya çarparak dururken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay, geçen cumartesi günü öğle saatlerinde, İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Bir bina inşaatından hafriyat almak için gelen ve inşaat alanının yanı başında park halinde olan kamyon, bilinmeyen nedenle hareket etmeye başladı. Yokuşun eğimiyle hız kazanan kamyon, sokağın sonundaki bir binaya çarparak durabildi. Kamyonun hareket ettiğini fark eden şoför, kapıyı açıp durdurmak istediyse de başarılı olamadı. Olay sırasında sokaktan kimsenin geçmemesi ve kamyonun çarptığı evin darbe alan bölümünde kimsenin olmaması, olası bir yaralanmayı önledi. Öte yandan, olay, çevredeki bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şoförün, bir anda yokuş aşağı hareket etmeye başlayan kamyonun kapısını açmaya çalıştığı, ancak başarılı olamadığı görülüyor.

İZMİR Yokuş aşağı kayan kamyon, binaya çarparak durabildi

Kaynak: DHA

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