İzmir ve Manisa'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
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İzmir ve Manisa'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel
İzmir ve Manisa'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

İzmir ve Manisa'da yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

İzmir ve Manisa'da yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Beşyol, Yaka ve Kurudere mahallelerinde bazı yollar kar nedeniyle kapandı.

Bornova Belediyesi ekipleri bölgede iş makineleriyle küreme ve tuzlama yaptı.

Manisa'nın Yunusemre, Şehzadeler ve Turgutlu ilçelerinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.

Kentin İzmir ile bağlantısının sağlandığı Sabuncubeli Geçidi, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. Geçidi kullanmak isteyen sürücüleri tünellere yönlendiren karayolları ekipleri, yolda çalışma yaptı.

Turgutlu ilçesinde de yüksek kesimlerdeki Kuşlar, Hacıisalar, Baktırlı, Dağmarmara ve Karaköy mahallelerinde kar yağdı.

"1 Nisan şakası gibi"

İzmir ve Manisa'da bazı vatandaşlar, kar topu oynamak ve karın keyfini çıkarmak için çocuklarıyla Sabuncubeli mevkisine geldi.

Kar yağışını haber aldıktan sonra 3 yaşındaki oğluyla İzmir'den Sabuncubeli'ne geldiğini belirten Seyfi Taşkıran, gazetecilere "Nisan ayı gelmesine rağmen hava çok soğuk. Çocukları eğlendirmeye, kar havası göstermeye getirdik. Nisan ayında kar görmek çok güzel." dedi.

Mehmet Taşkıran da İzmir'de dün güneşli bir hava olduğunu ifade ederek, "Dün güneşli havada mangal yapmayı planlıyorduk açık havada. Bugün 1 Nisan şakası gibi kar yağdı. Güzel bir duygu, buraya eğlenmeye geldik, çocuklara keyifli vakit geçirtmek istiyoruz." diye konuştu.

Spil Dağı Milli Parkı'nda da kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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