İzmir Valisi Köşger'in KOSBİ çıkarması Göreve yeni başlayan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, başkanlığını yaptığı Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet toplantısına ilk kez katıldı.

İzmir Valisi başkanlığında KOSBİ müteşebbis heyeti toplandı

KOSBİ katılımcısı Dimes tesislerinde yapılan müteşebbis heyet toplantısı sonrası İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dimes fabrikasını, KOSBİ Zülfü Mevlüt Çelik Mesleki ve Anadolu Lisesi'ni ve Bisan tesislerini ziyaret etti.

KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, yeni göreve başlayan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında ilk kez müteşebbis heyet toplantısını yaptıklarını belirterek, "Valimize hem KOSBİ hem de bölgemiz hakkında bir sunum gerçekleştirdik. Toplantıda 3 ve 6 aylık denetim raporları ile 6 aylık gerçekleşen bütçe görüşüldü. Gündeme dair bilgilendirmelerin de yapıldığı toplantıda KOSBİ'nin bundan sonra atacağı adımları da değerlendirdik" dedi.

"Mesleki eğitimde sanayici rolü önemli"

Müteşebbis Heyet toplantısı sonrası Dimes tesislerini gezen İzmir Valisi Köşger, daha sonrasında KOSBİ Zülfü Mevlüt Çelik Mesleki ve Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Okulda yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Köşger, mesleki eğitimde sanayicilerin, özellikle öğrencilerin staj ve uygulama eğitimlerinde, aktif olmaları ve meslek liselerini sahiplenmeleri gerektiğini söyledi. KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk ise okulun ikinci yılında son derece ilgi gördüğünü söyleyerek, "Sanayicilerimizin de katkısıyla özellikle atölye ve laboratuvarların kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Son teknoloji cihazlar ile eğitim gören öğrencilerimiz hem mesleki eğitim hem de üniversiteye hazırlık aşamasında son derece donanımlı hale geliyorlar" diye konuştu.

İzmir Valisi Köşger ve müteşebbis heyet, sonrasında Bisan fabrikasını da gezerek tesis hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Bültenler