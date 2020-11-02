İzmir Urla açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İzmir'in Urla ilçesinde saat 22.16'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre; İzmir'in Urla ilçesinde saat 22.16'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 6.85 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4,1 OLARAK ÖLÇTÜ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 4,1 olarak ölçtü. Kandilli'nin verilerine göre deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.