İzmir Ünlü Oyuncu ile Eşi ve Kızı Kazada Yaralandı Hd

Ünlü oyuncu ile eşi ve kızı kazada yaralandı

İZMİR'de, ünlü oyuncu Sefa Zengin ile eşi Figen Zengin (47) ve kızı 8 yaşındaki İlayda Zengin, içinde bulundukları taksinin bir otomobil ile çarpışıp takla attığı kazada yaralandı. Zengin ile eşi ve kızı hastanede tedaviye alındı.

Kaza, bugün saat 01.00 sıralarında, Ankara-İzmir karayolu Cengizhan Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ünlü oyuncu Sefa Zengin, eşi ve kızıyla birlikte tatil yaptığı Muğla'nın Datça ilçesinden, İstanbul'a dönmek için bir taksi kiralayıp ailesiyle birlikte yola çıktı. Namık Mersin yönetimindeki 48 T 5046 plakalı taksi, yol güzergahı üzerinde bulunan İzmir'den geçtiği sırada, Cengizhan Kavşağı'na geldiklerinde, E.A. yönetimindeki 64 AY 360 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, Zengin ailesinin içinde bulunduğu taksi takla attı. Kazayı görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Sefa Zengin, Figen Zengin (47) ve kızları 8 yaşındaki İlayda Zengin'i ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Zengin ailesi üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Zengin'in kızı İlayda'nın başında bir kanama olduğu için gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

BANA SALDIRDI

Kazanın ardından, kendisi ile taksi şoförü Namık Mersin'in emniyet kemerini çözen ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkan Sefa Zengin, Hemen eşime ve kızıma baktım ve onları dışarı çıkardık. Çok şükür ki sağlık durumumuz iyi. Ne kadar çok sevenimin olduğunun farkına vardım. Olayın ardından ben, 'Kim bu arabayı bu kadar hızlı kullanan' dedim ve şahıs bir anda bana saldırmaya başladı dedi.

Zengin, kızının kafatasında ufak bir kanama olduğu için bir süre daha hastanede kalacaklarını belirtti.

Öte yandan, kazanın ardından sürücüler Namık Mersin ve E.A. birbirinden şikayetçi oldu. İfadeleri alınan sürücüler serbest bırakıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.