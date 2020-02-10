: İzmir suç örgütü operasyonunda yakalanan 122 şüpheliden 59'u adliyeye sevk edildi

10.02.2020 21:24 | Son Güncelleme: 10.02.2020 21:26

Suç örgütü operasyonunda yakalanan 122 şüpheliden 59'u adliyeye sevk edildi

İZMİR merkezli 16 ilde, 2 suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 122 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin devam eden 122 şüpheliden 59'u bugün adliyeye sevk edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'suç örgütüne yardım etmek', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'yağma', 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet', 'mala zarar verme' ve 'tehdit" suçlamalarından Serkan Kurtuluş'un elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik 143 ve Deniz Camgöz'ün lideri olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik gözaltı kararı verilen 53 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.

İzmir merkezli 16 ilde 165 adrese eş zamanlı baskın yapılarak gerçekleştirilen operasyonda, 122 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 122 şüpheliden 59'u sağlık kontrollerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Ayrıca, çeşitli suçlardan cezaevinden bulunan 22 kişinin de bu soruşturmalar kapsamında ifadeleri alındı.

Kaynak: DHA

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