İzmir su kesintisi! İZSU 6-7 Ekim İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 6 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 6 Ekim İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Aliağa İlçesi – Fatih, Mimar Sinan Mahalleleri

Kesinti Süresi: 06.10.2025 saat 17:17 ile 19:19 arasında (yaklaşık 2 saat)

Arıza Tipi: Ana boru arızası

Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle Helvacı bölgesinin genelinde yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yapılacaktır.

Bornova İlçesi – Merkez Mahallesi

Kesinti Süresi: 06.10.2025 saat 15:50 ile 17:50 arasında (yaklaşık 2 saat)

Arıza Tipi: Ana boru arızası

Açıklama: 4530 Sokak No: 8 adresinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle bölgede su kesintisi uygulanacaktır.

Buca İlçesi – Fırat, Yeşilbağlar Mahalleleri

Kesinti Süresi: 06.10.2025 saat 17:30 ile 19:30 arasında (yaklaşık 2 saat)

Arıza Tipi: Ana boru arızası

Açıklama: 288/9 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle bölgede su kesintisi yapılması zorunlu hale gelmiştir.

Çiğli İlçesi – Sasalı Merkez Mahallesi

Kesinti Süresi: 06.10.2025 saat 15:40 ile 18:40 arasında (yaklaşık 3 saat)

Arıza Tipi: Ana boru arızası

Açıklama: 145/8 Sokak kavşağında meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılması zorunlu hale gelmiştir. Belediye Yolu – Tuzla Caddesi kavşağındaki sayaç kapatılmıştır.

Güzelbahçe İlçesi – Kahramandere Mahallesi

Kesinti Süresi: 06.10.2025 saat 16:02 ile 18:03 arasında (yaklaşık 2 saat)

Arıza Tipi: Bağlantı çalışması

Açıklama: 892 Sokak'ta yürütülen bağlantı çalışması nedeniyle bölge vanası kapatılmış olup, belirtilen saatlerde su kesintisi yaşanacaktır.

Karabağlar İlçesi – Devrim, Günaltay, Kibar Mahalleleri

Kesinti Süresi: 06.10.2025 saat 01:20 ile 18:00 arasında (yaklaşık 17 saat)

Arıza Tipi: Ana boru arızası

Açıklama: 3811 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle bölgede uzun süreli su kesintisi uygulanacaktır.

Kiraz İlçesi – Yeni Mahallesi

Kesinti Süresi: 06.10.2025 saat 15:20 ile 17:00 arasında (yaklaşık 2 saat)

Arıza Tipi: Ana boru arızası

Açıklama: Yeni Mahalle'de meydana gelen ana boru arızası nedeniyle belirtilen saatlerde su kesintisi yaşanacaktır.

Konak İlçesi – Çınartepe Mahallesi

Kesinti Süresi: 06.10.2025 saat 14:20 ile 18:20 arasında (yaklaşık 4 saat)

Arıza Tipi: Ana boru arızası

Açıklama: 2628 Sokak No: 5 önünde meydana gelen arıza nedeniyle bölgede su kesintisi yapılacaktır.

Ödemiş İlçesi – Bengisu, Mimar Sinan Mahalleleri

Kesinti Süresi: 06.10.2025 saat 17:10 ile 19:10 arasında (yaklaşık 2 saat)

Arıza Tipi: Ana boru arızası

Açıklama: Bengisu Çaldıran Sokak Mahallesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle Bengisu ve Mimar Sinan mahallelerinde su kesintisi yaşanacaktır.