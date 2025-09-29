İzmir su kesintisi! İZSU 29-30 Eylül İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 29 Eylül günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 29 Eylül İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 29 Eylül günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 29 Eylül İzmir su kesintisi saatleri!
İZMİR SU KESİNTİSİ
İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:
Bayraklı
Mahalle: Muhittin Erener
Tarih ve Saat: 29.09.2025, 11:00 – 19:00 (yaklaşık 8 saat)
Arıza Tipi: Şebeke Yenileme/Döşeme
Açıklama: 2178 Sokak, 2178/1 Sokak ve 2178/2 Sokak etkilenecektir.
Bergama
Mahalleler: Atmaca, Bahçelievler, Fatih, Gaziosmanpaşa, Maltepe, Turabey, Zafer
Tarih ve Saat: 29.09.2025, 17:00 – 21:00 (yaklaşık 4 saat)
Arıza Tipi: Diğer
Açıklama: Yeraltı su seviyelerinin azalması ve yoğun kullanıma bağlı olarak bazı iç mahallelerde basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanacaktır.
Buca
Mahalle: Yenigün
Tarih ve Saat: 29.09.2025, 12:10 – 13:10 (yaklaşık 1 saat)
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: 222/8 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.
Çeşme
Mahalle: Germiyan
Tarih ve Saat: 29.09.2025, 16:56 – 21:00 (yaklaşık 4 saat)
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle 27045 Sokak ve çevresinde su kesintisi yapılmıştır.
Gaziemir
Mahalleler: Aktepe, Emrez
Tarih ve Saat: 29.09.2025, 09:15 – 17:10 (yaklaşık 8 saat)
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: Sırrı Atalay Caddesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmak zorunda kalınmıştır.
Kınık
Mahalle: Yayakent
Tarih ve Saat: 28.09.2025, 21:00 – 23:59 (yaklaşık 3 saat)
Arıza Tipi: Elektrik Arızası
Açıklama: GDZ AŞ tarafından yapılan elektrik kesintisi nedeniyle Yayakent Mahallesi'nde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacaktır.
Ödemiş
Mahalleler: Anafartalar, Zafer
Tarih ve Saat: 29.09.2025, 17:22 – 19:00 (yaklaşık 2 saat)
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: Ödemiş ilçesi Zafer Mahallesi (1317 Sokak) içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle Zafer ve Anafartalar Mahallelerinde su kesintisi yaşanacaktır.
Seferihisar
Mahalleler: Camikebir, Sığacık
Tarih ve Saat: 29.09.2025, 14:30 – 16:30 (yaklaşık 2 saat)
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: 191 Sokak'taki ana boru arızası nedeniyle bölgeye su verilememektedir.
Urla
Mahalleler: Altıntaş, Camiatik, Naipli, Sıra, Yaka, Yelaltı, Yeni
Tarih ve Saat: 29.09.2025, 17:00 – 21:00 (yaklaşık 4 saat)
Arıza Tipi: Elektrik Arızası
Açıklama: Zeytinalanı İZSU kuyular bölgesinde meydana gelen Gediz Elektrik arızası nedeniyle enerji kesintisi yaşanmıştır. Bu nedenle depo seviyelerinde düşüklük oluşmuştur. Özellikle yüksek kesimler etkilenecektir.