İzmir su kesintisi! İZSU 29-30 Eylül İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 29 Eylül günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 29 Eylül İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bayraklı

Mahalle: Muhittin Erener

Tarih ve Saat: 29.09.2025, 11:00 – 19:00 (yaklaşık 8 saat)

Arıza Tipi: Şebeke Yenileme/Döşeme

Açıklama: 2178 Sokak, 2178/1 Sokak ve 2178/2 Sokak etkilenecektir.

Bergama

Mahalleler: Atmaca, Bahçelievler, Fatih, Gaziosmanpaşa, Maltepe, Turabey, Zafer

Tarih ve Saat: 29.09.2025, 17:00 – 21:00 (yaklaşık 4 saat)

Arıza Tipi: Diğer

Açıklama: Yeraltı su seviyelerinin azalması ve yoğun kullanıma bağlı olarak bazı iç mahallelerde basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanacaktır.

Buca

Mahalle: Yenigün

Tarih ve Saat: 29.09.2025, 12:10 – 13:10 (yaklaşık 1 saat)

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: 222/8 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Çeşme

Mahalle: Germiyan

Tarih ve Saat: 29.09.2025, 16:56 – 21:00 (yaklaşık 4 saat)

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle 27045 Sokak ve çevresinde su kesintisi yapılmıştır.

Gaziemir

Mahalleler: Aktepe, Emrez

Tarih ve Saat: 29.09.2025, 09:15 – 17:10 (yaklaşık 8 saat)

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: Sırrı Atalay Caddesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmak zorunda kalınmıştır.

Kınık

Mahalle: Yayakent

Tarih ve Saat: 28.09.2025, 21:00 – 23:59 (yaklaşık 3 saat)

Arıza Tipi: Elektrik Arızası

Açıklama: GDZ AŞ tarafından yapılan elektrik kesintisi nedeniyle Yayakent Mahallesi'nde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacaktır.

Ödemiş

Mahalleler: Anafartalar, Zafer

Tarih ve Saat: 29.09.2025, 17:22 – 19:00 (yaklaşık 2 saat)

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: Ödemiş ilçesi Zafer Mahallesi (1317 Sokak) içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle Zafer ve Anafartalar Mahallelerinde su kesintisi yaşanacaktır.

Seferihisar

Mahalleler: Camikebir, Sığacık

Tarih ve Saat: 29.09.2025, 14:30 – 16:30 (yaklaşık 2 saat)

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: 191 Sokak'taki ana boru arızası nedeniyle bölgeye su verilememektedir.

Urla

Mahalleler: Altıntaş, Camiatik, Naipli, Sıra, Yaka, Yelaltı, Yeni

Tarih ve Saat: 29.09.2025, 17:00 – 21:00 (yaklaşık 4 saat)

Arıza Tipi: Elektrik Arızası

Açıklama: Zeytinalanı İZSU kuyular bölgesinde meydana gelen Gediz Elektrik arızası nedeniyle enerji kesintisi yaşanmıştır. Bu nedenle depo seviyelerinde düşüklük oluşmuştur. Özellikle yüksek kesimler etkilenecektir.