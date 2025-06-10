İzmir su kesintisi! İZSU 10-11 Haziran İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi! İZSU 10-11 Haziran İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 10 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 10 Haziran İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 10 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 10 Haziran İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

İzmir su kesintisi! İZSU 10-11 Haziran İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü

Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü
Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır

Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Zeyrek'in eşi, alanda toplanan binlerce kişiden helallik istedi

Ferdi Zeyrek'in eşinin isteği cenaze törenine damga vurdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu

Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu
Ünlü oyuncu Kubilay Penbeklioğlu, Ferdi Zeyrek'e son vedasını duygusal sözlerle yaptı

Ünlü oyuncu, Ferdi Zeyrek'i gözyaşlarıyla uğurladı
Merkez Bankası'ndan kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı

Merkez'den kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı
Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor

Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor
Ferdi Zeyrek'in cenazesinde insan seli! Binlerce kişi akın etti

Binlerce kişi akın etti, cenaze aracı ilerlemekte zorlandı
Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda

İki kez kalbi duran Nihal Candan'dan korkutan haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.