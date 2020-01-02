İzmir sporla buluşuyor
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İzmir sporla buluşuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, İzmirlileri haftanın üç günü sporla buluşturuyor. Uzman eğitmenler eşliğindeki spor aktivitelerine katılım ücretsiz.

02.01.2020 11:35 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:35
İzmir sporla buluşuyor

Bostanlı Rekreasyon Alanı, Alsancak ve Buz Sporları Salonu'nun önünde haftanın üç günü aktiviteleri düzenlenecek. Uzman eğitmenler eşliğindeki aktivitelere katılım ücretsiz olacak.

Eğitimler herkesin yapabileceği ısınma, esneme ve germe hareketleriyle başlayarak kültür fizik hareketleriyle devam edecek.

Her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 08.45 ile 09.30 saatleri arasında yapılacak eğitimler 6 Ocak Pazartesi günü başlayacak.

Kaynak: Bültenler
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