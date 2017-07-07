İzmir Söyleşi Günleri'nde Yazarlar İlk Kitaplarını Anlattı

Dr. Zeki Hozer tarafından projelendirilen İzmir Söyleşi Günleri'nin ilki Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve İzmir'in başarılı iş kadınlarından Berna Kumaş Sipahi'nin katılımıyla gerçekleşti.

Projenin yaratıcısı Dr. Zeki Hozer adına bir konuşma yapan Medical Park İzmir Hastanesi Medya Koordinatörü Ahmet Veli Olgundeniz, her ay sanat dünyasından önemli isimleri kentte ağırlayacaklarını belirtirken projeye destek veren Mövenpick Otel ve Megapol İnşaata teşekkürlerini sundu.

Olgundeniz'den sonra söz alan Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Silkü ise dünyada edebiyatın gelişimi ve kadın yazarlık üzerine bir konuşma yaptı.

Söyleşinin moderatörü yazar Gülşah Elikbank, konukların iş ve sosyal kimliklerinin yanı sıra yazar kimliklerine de değinerek, kitapların ortak noktası "kadın" teması üzerinde durdu. İki konuk da kitaplarını yazış hikayelerini anlattı. "Bir başkan, bir şehir, bir aşk" kitabını yazmasını yazılı tarihe verdiği önem olarak belirten Akpınar, "Hayat bana o kadar çok şey kazandırdı ki, bunların hepsini anlatmasam olmazdı. Bugünü yeterince anlatmak için, geriye dönmek gerekiyordu. Nereden geliyordum, kimlerden, hangi olay ve gelişmelerden beslenmiştim? Bu kitap benim yolculuğumu anlatırken aynı zamanda Türkiye'nin yakın tarihine de tanıklık etmiş oluyor." diye konuştu.

Berna Sipahi ise "Gökten üç elma düşmüyor" adlı ilk romanını yazış nedenini "tutku" olarak tanımlıyor. "Herkesin bir tutkusu vardır, benimki yazmakmış" diyen Sipahi, 40'lı yaşlarda bekar ve şehirli bir kadının aşkı arayışı, yalnızlıkları ve çevresinin oluşturduğu baskıyı anlattığı kitabı için, "Kurgu da olsa 25-50 yaş aralığındaki her kadın kendinden ya da çevresinden bir şeyler bulacak" dedi.

Yaklaşık 1.5 saat süren sohbetin ardından katılımcılar, konuklara sorular sorarak kitaplarını imzalatma fırsatı buldular. İlki oldukça beğeni toplayan söyleşi günleri, her ay sanat dünyasının tanınmış isimlerini konuk etmeye devam edecek. 9 Ağustos'ta yine Mövenpick Hotel Izmir'de Ataol Behramoğlu ve Tuna Kiremitçi'nin konuk olacağı, müzik ile renklenecek etkinliği kaçırmayın.