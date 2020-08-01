Sosyal mesafeye farkındalık yaratmak için kurban etini uçurdu
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Sosyal mesafeye farkındalık yaratmak için kurban etini uçurdu

İzmir'de kurbanını kesen Sıddık Gedik, etini arkadaşına drone ile gönderdi. Sosyal mesafeye dikkat çekmek için bunu yaptığını belirten Gedik, "Bir farkındalık oluşturmak için böyle bir çalışma yaptık" dedi.

01.08.2020 09:24 | Son Güncelleme: 01.08.2020 10:01

İzmir'de yaşayan Sıddık Gedik (55), sosyal mesafeye dikkat çekebilmek için Kurban Bayramı'nda kestiği eti Süleyman Özen'in (62) 3. kattaki evine drone ile gönderdi. Eylemi farkındalık için gerçekleştirdiğini söyleyen Gedik, insanların dikkatli olması gerektiği ile ilgili uyarılarda bulundu.

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken, maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin önemi sürekli vurgulanıyor. Virüsün yayılmasını önlemek için birçok kişi kurallara uyuyor. Ancak bazı duyarsız kişilerce kural ihlal ediliyor.

Sosyal mesafeye farkındalık yaratmak için kurban etini uçurdu

ETİ 3. KATA UÇURDU

İzmir'in tanınmış fotoğraf stüdyosu sahiplerinden Sıddık Gedik, bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla kolları sıvadı. Sabah herkes gibi kurbanlığını kestiren Sıddık Gedik, dağıtım için ayırdığı etin bir bölümünü sosyal mesafenin önemine dikkat çekmek için drone ile gönderdi. Eti poşete koyan Sıddık Gedik, Süleyman Özen'in (62) evinin önüne geldi. Drona bağladığı torbadaki eti, arkadaşının 3'üncü kattaki evine uçurdu.

Sosyal mesafeye farkındalık yaratmak için kurban etini uçurdu

"FARKINDALIK İÇİN YAPTIK"

Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu bayramda olmadığını, insanların daha dikkatli olması gerektiğini söyleyen Sıddık Gedik, "Vatandaşlarımızın sosyal mesafeye çok dikkat etmeleri gerekliliğine dikkati çekmek için bunu yaptık. 62 yaşındaki bir ağabeyimize eti drone ile gönderdik. Bir farkındalık oluşturmak için böyle bir çalışma yaptık" dedi.

Sosyal mesafeye farkındalık yaratmak için kurban etini uçurdu
Sosyal mesafeye farkındalık yaratmak için kurban etini uçurdu

Süleyman Özen ise, "Arkadaşımız koronavirüs nedeniyle bir etkinlik yaptı. Kurbanını kesti, kurban etini bize drone ile gönderdi. Allah kabul etsin. Sosyal mesafeyi korumak adına güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum" dedi.

Sosyal mesafeye farkındalık yaratmak için kurban etini uçurdu
Sosyal mesafeye farkındalık yaratmak için kurban etini uçurdu

Kaynak: DHA

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