İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık güven tazeledi

İZMİR (AA) - İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasında başkanlık görevine Celil Anık yeniden seçildi.

Fuar İzmir'deki genel kurulda mevcut başkan Anık ile Özkan Özbay'ın listeleri yarıştı.

Genel kurulda, Celil Anık 1028 oyla yeniden başkanlığa getirildi. Özbay ise 616 oy aldı.

Anık, seçim sonrası yaptığı açıklamada, tüm üyelere teşekkür etti.

Celil Anık başkanlığındaki yönetim kurulunda Erkan Özkan, Ahmet Gündüz, Abdullah Benli, Mehmet Gülpınar, Mehmet Kemal Atilla, Mustafa Özgalip, Ali Aydıner, Ramazan Bıçakçı, Mustafa Biniş ve Mehmet Irmak yer aldı.

AA / Haydar Toprakçı - Son Dakika Haberleri

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