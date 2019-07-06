İZMİR Şenlendirici'nin klarnet kampı konserle son buldu

Şenlendirici'nin klarnet kampı konserle son buldu

Ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin İzmir'in Kınık ilçesindeki çiftlik evinde 4'üncüsü düzenlenen klarnet kampı, gala konseriyle son buldu.

Kınık'ın kırsal Dündarlı Mahallesi'nde çiftlik evi bulunan ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, bu ayın başında, klarnet kampının 4'üncüsünün startını verdi. Beş gün süren kampa, Türkiye'nin değişik illerinden yanı sıra Almanya, Avusturya ve Makedonya'dan da gelen 120 kişi, klarnet konusunda eğitim aldı. Klarnet kampının sonunda, gala konseri düzenlendi. Kınık Belediye Başkanı AK Partili Sadık Doğruer, Bergama Belediye Başkanı AK Partili Hakan Koştu, Kınık İlçe Emniyet Müdürü Kenan Akgöllü, MHP İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Engin ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de konseri izledi. Hüsnü Şenlendirici, birbirinden güzel parçaları seslendirdi. Klarnet sanatçısı 10 yaşındaki Erdenay Sali de 1 parça seslendirip, alkış topladı.

Konser sonunda konuşan Şenlendirici, kendilerine destek veren Kınık ve Bergama belediye başkanlarına da teşekkür etti.

Kaynak: DHA