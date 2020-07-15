İZMİR Şehit ormancı Nurullah Akbaş, son yolculuğuna uğurlandı
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İZMİR Şehit ormancı Nurullah Akbaş, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit ormancı Nurullah Akbaş, son yolculuğuna uğurlandıİZMİR'in Tire ilçesindeki makilik alanda çıkan yangına müdahaleye giderken, arazözün şarampole devrilmesi sonucu şehit olan iki orman muhafaza memurundan Nurullah Akbaş, toprağa verildi.

15.07.2020 19:08 | Son Güncelleme: 15.07.2020 19:14

Şehit ormancı Nurullah Akbaş, son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR'in Tire ilçesindeki makilik alanda çıkan yangına müdahaleye giderken, arazözün şarampole devrilmesi sonucu şehit olan iki orman muhafaza memurundan Nurullah Akbaş, toprağa verildi.

İzmir'in Tire ilçesinde, dün makilik alanda çıkan ve 2 hektar alana zarar veren yangına müdahaleye giderken, Selçuk- Tire yolu Büyükkale mevkisinde arazözün devrilmesi sonucu orman muhafaza memurlarından Nurullah Akbaş ile Ali Yılmaz şehit oldu. Akbaş için ikindi vaktinde, Kemalpaşa Çarşı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Akbaş'ın ailesi ve akrabalarının yanı sıra, çalışma arkadaşları da katıldı. Ayakta durmakta güçlük çeken ağabey Ali Osman Akbaş, tabuta sarılarak ağladı.

Namazın kılınmasının ve helallik alınmasının ardından cemaat tarafından omuzlanan cenaze, Kemalpaşa Cennet Bahçesi Mezarlığı'na defnedildi.

İZMİR Şehit ormancı Nurullah Akbaş, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: DHA

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