İzmir şehidini uğurladı
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İzmir şehidini uğurladı

VAN'ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'na çarparak kırıma uğrayan keşif uçağında şehit olan 2'si pilot 7 emniyet mensubundan biri olan Komiser Yardımcısı Semih Güzelay (27), memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir şehidini uğurladı
17.07.2020 15:53 | Son Güncelleme: 17.07.2020 16:19

VAN'ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'na çarparak kırıma uğrayan keşif uçağında şehit olan 2'si pilot 7 emniyet mensubundan biri olan Komiser Yardımcısı Semih Güzelay (27), memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Komiser Yardımcısı Semih Güzelay için bugün Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde tören düzenlendi. Şehidin 3,5 aylık eşi Gamze Güzelay'ın kocasının polis üniformasını giyerek katıldığı törende, acılı anne Zakire Güzelay, baba Mustafa Güzelay ile kardeşler Selçuk ve Mustafa Güzelay, güçlükle ayakta durabildi. 

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, AK Parti İzmir milletvekilleri Binali Yıldırım, Hamza Dağ ve Mahmut Atilla Kaya, CHP İzmir milletvekilleri Atilla Sertel ile Kamil Okyay Sındır, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve vatandaşların katıldığı törende gözyaşı sel gibi aktı.Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından helallik alınan törende, şehidin cenaze namazı kılındı.

Şehit polisin cenazesi, Işıkkent Şehitliği'ne götürülerek toprağa verildi.


Kaynak: DHA

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