İzmir'de, HDP il binasında silahlı saldırı: 1 ölü (8)
SALDIRGANIN ETKİSİZ HALE GETİRİLME ANLARI ORTAYA ÇIKTIİzmir'deki HDP İl Binasında düzenlediği saldırıda parti çalışanı Deniz Poyraz'ı (38) tabancayla vurarak öldüren O.G.'nin (27) parti binası girişinde polis ekiplerince etkisiz hale getirildiği anların görüntüsü ortaya çıktı.
SALDIRGANIN ETKİSİZ HALE GETİRİLME ANLARI ORTAYA ÇIKTI
İzmir'deki HDP İl Binasında düzenlediği saldırıda parti çalışanı Deniz Poyraz'ı (38) tabancayla vurarak öldüren O.G.'nin (27) parti binası girişinde polis ekiplerince etkisiz hale getirildiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde bina girişinde yerde etkisiz hale getirilen O.G.'ye polis ekipleri tarafından müdahale edildiği görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı