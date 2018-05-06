Recep Tayyip Erdoğan İzmir'den Milletvekili Aday Adayı Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını taşıyan, İzmir'in Foça ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan Genç, 24 Haziran seçimleri için AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu.

1999 DOĞUMLU ADAY OLDU

Aliağa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan, üniversite için hazırlıkları süren Recep Tayyip Erdoğan Genç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını taşıması nedeniyle çok sayıda kişi tarafından tanındığını, kendisine Geleceğin başkanı dendiğini söyledi. 1999 yılında Sivas'ta doğan, babası Ramazan Genç, kendisinin doğumundan 10 yıl önce geldiği Foça'da AK Parti'nin kuran ve o tarihte ilçe başkanı olarak görev yapan Genç, adının nasıl konulduğunu şöyle anlattıCumhurbaşkanımız biliyorsunuz bir şiir okudu diye haksız yere hüküm giydi. Sivas muhafazakar kesimin ağırlıklı olduğu bir yer. Ailem de bu durumdan etkileniyor ve böyle önemli birinin adını bana veriyorlar. AK Parti İzmir 2. bölge milletvekili aday adayı olan Recep Tayyip Erdoğan Genç, Seçilme yaşı 18'e düştükten sonra bu hedefe yöneldik. Meclisimizin ve ülkemizin gençleşmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımız da yaşla ilgili olarak en büyük adımı attı. Diğer taraftan ülkemiz hem iç hem dış tehditler altında. Hem milliyetçi duygularımla hem ülkesinin geleceğini düşünen bir genç olarak buna kayıtsız kalamazdım. Ben de elimi değil bütün vücudumu taşın altına koymak istedim dedi.

"FOÇA İÇİN BİR ŞEYLER YAPACAĞIM"

Üniversite sınavlarına hazırlanan aynı zamanda da babasının pideci dükkanında garsonluk yapan Recep Tayyip Erdoğan Genç, milletvekili olursa Foça ve İzmir için yapmak istediklerini şöyle anlattı

Foça keşfedilmeyi bekleyen bir elmas gibi. Turizm bakımından çok üst düzey bir yer. Ama faaliyet yok. Ben Ege ve Akdeniz'de pek çok turizm merkezine gittim. Buradaki temiz hava, temiz deniz oralarda yok. Sadece isimleri var ve gerekli yatırımlar yapılmış. Bununla ilgili düzenlemeler yapılması gerekiyor. Benim asıl hedefim genç fikirleri öne çıkarmak. Onları örgütlü yaşama çekmek istiyorum. Sadece AK Partiye değil vakıflara, sivil toplum kuruluşlarına çekmek için bazı faaliyetler yapmak gerekiyor. Bu yüzden gençlerin dilinden anlayacak insanların mecliste olması gerekiyor. Bu konu hakkında çalışabilir, sponsorlar bulabilir ve gençleri etkinliklerde bir adım öne sürebiliriz dedi.