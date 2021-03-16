İZMİR Psikolojik sorunları olan kişi kendini asarak yaşamına son verdi
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İZMİR Psikolojik sorunları olan kişi kendini asarak yaşamına son verdi

16.03.2021 21:48 | Son Güncelleme: 16.03.2021 21:55

Psikolojik sorunları olan kişi kendini asarak yaşamına son verdiİZMİR'in Kınık ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mesut Şak (61) evinin garajına kendini iple asarak yaşamına son verdi.

Psikolojik sorunları olan kişi kendini asarak yaşamına son verdi

İZMİR'in Kınık ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mesut Şak (61) evinin garajına kendini iple asarak yaşamına son verdi. Olay, saat 17.00 sıralarında Poyracık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan ve ilaç tedavisi gören Mesut Şak eşinin evde olmadığı ve oğlunun uyuduğu sırada evinin garajına kendini iple astı. Eve dönen eşi Hatice Şak eşini görünce bağırmaya başladı. Annesinin sesini duyunca panikleyen ve dışarı çıkan Gökhan Şak, eline aldığı baltayla ipi keserek babasını yere indirdi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mesut Şak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Şak'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Öte yandan, jandarma ekipleri tarafından evde yapılan incelemede bir mektup bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İZMİR Psikolojik sorunları olan kişi kendini asarak yaşamına son verdi
İZMİR Psikolojik sorunları olan kişi kendini asarak yaşamına son verdi
İZMİR Psikolojik sorunları olan kişi kendini asarak yaşamına son verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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