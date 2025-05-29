İzmir otobüsler grevde mi, ESHOT grevi ne zaman bitecek?

İzmir otobüsler grevde mi, ESHOT grevi ne zaman bitecek?
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, İZELMAN ve İZENERJİ çalışanlarının DİSK/Genel-İş Sendikası tarafından alınan grev kararı nedeniyle otobüs seferlerinde ciddi kısıtlamalar olacağı duyurulmuştu. Peki, İzmir otobüsler grevde mi, ESHOT grevi ne zaman bitecek?

İzmir'de 23 bin işçi İzmir Büyükşehir Belediyesi ile anlaşmazlık nedeniyle iş bıraktı. Genel-İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9 No'lu şubeleri üyeleri, Kültürpark Fuar Alanı'ndaki Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde toplandı. İzmir otobüsler grevde mi, ESHOT grevi ne zaman bitecek?

İZMİR OTOBÜSLER GREVDE Mİ?

İzmir'de otobüsler sefer azaltmaya gitti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yetkili sendika, çalışma şartlarında anlaşamadı ve ESHOT grevi başladı. İzmir'de yaşayan binlerce vatandaş otobüs seferlerinin iptal edilmiş olmasıyla karşı karşıya kaldı. Uzun kuyruklar ve uzun süreli otobüs seferleri nedeniyle İzmir'de ulaşımda aksaklık yaşanıyor.

29 Mayıs 2025 Perşembe günü, Eshot, İZULAŞ ve İZTAŞIT otobüs hatlarında sınırlı seferler düzenlenecek, ancak birçok hat grev nedeniyle hizmet veremeyecek.

ESHOT Genel Müdürlüğü, 28 Mayıs Çarşamba günü saat 23:50'den itibaren son seferlerin yapılacağını ve grev süresince yalnızca metro, tramvay, İZBAN ve vapur sistemleriyle entegre çalışan sınırlı sayıda otobüs hattının hizmet vereceğini duyurdu

İzmir Metrosu, Konak Tramvayı ve Karşıyaka Tramvayı, grevden etkilenmeden normal tarifelerine devam edecek. ESHOT'un açıklamasına göre, metro ve tramvay hatları, grev süresince vatandaşların ulaşım ihtiyacını karşılamak için kesintisiz hizmet verecek. Fahrettin Altay-Evka 3 metro hattı, sabah 06:00'dan gece 00:20'ye kadar düzenli seferlerle çalışacak. Konak ve Karşıyaka tramvay hatlarında da herhangi bir sefer değişikliği olmayacağı bildirildi. Bu durum, grev nedeniyle otobüs seferlerine bağımlı olan vatandaşlar için önemli bir alternatif oluşturuyor.

Genel-İş İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Serap Yılmaz ise işçilerin hak ettiği ücreti alana kadar direnişi sürdüreceklerini ifade etti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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