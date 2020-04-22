İZMİR Öğrenciler, evlerinden çektikleri videolar ile 23 Nisan coşkusunu yaşadı
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İZMİR Öğrenciler, evlerinden çektikleri videolar ile 23 Nisan coşkusunu yaşadı

Öğrenciler, evlerinden çektikleri videolar ile 23 Nisan coşkusunu yaşadıİZMİR'in Çiğli ilçesindeki Harmandalı İlkokulu öğrencileri, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde geçirdikleri bugünlerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı kapsamında, öğretmenlerinin...

22.04.2020 16:01 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:10
İZMİR Öğrenciler, evlerinden çektikleri videolar ile 23 Nisan coşkusunu yaşadı

Öğrenciler, evlerinden çektikleri videolar ile 23 Nisan coşkusunu yaşadı

İZMİR'in Çiğli ilçesindeki Harmandalı İlkokulu öğrencileri, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde geçirdikleri bugünlerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı kapsamında, öğretmenlerinin önderliğinde videolar hazırladı. Anasınıfından 4'üncü sınıfa birçok öğrenci evlerinde birçok öğrenci evlerinde bayraklar ve kostümlerle şiirler okuyup, şarkılar söyleyerek, 23 Nisan coşkusunu yaşadı.

Koronavirüs salgını nedeniyle okullara ara verilip, eğitimin internet üzerinden devam etmesi nedeniyle öğrenciler günlerini evde geçiriyor. Normal zamanlarda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı okullarındaki törenlerle kutlayan öğrenciler, bayramın 100'üncü yılını bu sene evlerinden kutlayacak. İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan Harmandalı İlkokulu öğretmenleri de, öğrencilere 23 Nisan coşkusunu yaşatmak için bir proje gerçekleştirdi. Anaokulundan 4'üncü sınıfa toplamda 600 öğrenci, evlerinde kostümlerini giyip bayraklarını ellerine alarak, 23 Nisan temalı videolar çekti. Bazı öğrenciler Türk ve yabancı sanatçıları ve ünlü tabloları canlandırırken, bazıları da 23 Nisan şiirleri okudu. Öğrenciler, Mona Lisa'dan Nostradamus'a, Frida Kahlo'dan Dali'ye birçok ünlü kişi ve tablonun kılığına girdi. 23 Nisan'a özel evlerinden resimler yapan miniklerin ortaya çıkardığı resimler birleştirilerek video şeklinde bir sergi oluşturuldu. Okulun sosyal medya hesaplarından paylaşılan videolar ilgi gördü. Okul müdürü Ahmet Özortakçı, "Okulumuzda 620 öğrenci, 35 öğretmen bulunuyor. Koronavirüs salgını nedeniyle geçilen uzaktan eğitim sisteminde tüm öğretmenlerimiz aktif bir şekilde çalışıyor. 100'üncü yıl anısına tüm sınıflarımız birer video hazırladı. Bu videolar velilerimizin de büyük emekleriyle ortaya çıktı. Her biri çocuğunu hazırladı, öğretmenlerin verdiği metinleri ezberletti. Emeklerinden dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Koronavirüs salgını nedeniyle, bir de şarkı bestelediler. Sağlık çalışanlarına teşekkür videosu hazırladık. Tüm öğretmenlerimiz EBA'yı kullanıp canlı dersler verip, ödevleri takip ediyor. Tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu.

İZMİR Öğrenciler, evlerinden çektikleri videolar ile 23 Nisan coşkusunu yaşadı

Kaynak: DHA

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