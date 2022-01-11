İzmir Mobilyacılar Odası Başkanı Hasan Özkoparan, güven tazeledi

İzmir Mobilyacılar Odası (İZMOD) Olağan Genel Kurulu'nda, mevcut başkan Hasan Özkoparan yeniden bu göreve seçildi.

İZMOD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şirinyer'de bir salonda düzenlenen genel kurula çok sayıda oda başkanı ile sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcisi katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, esnafın gerek sağlık gerek ekonomik açıdan zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Birlik ve beraberlik içinde sorunlarımızı çözeceğiz, 128 esnaf odamızda da sükunetle seçimlerimizi gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Başkan adayı Seyfettin Dağ ise mobilya üreticileri için hazırladığı projeleri anlattı.

Diğer aday Hasan Özkoparan da "150 dönüm arazi üzerine gerçekleştireceğimiz Mobilya AVM için yakında kazmayı vuracağız. Libya'dan İzmir'e başlayan gemi seferleri başka ülkelerle de devam edecek. Mobilyacı esnafımızı hak ettiği yere taşımakta kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Toplam 803 oyun kullanıldığı seçimde mevcut Başkan Hasan Özkoparan'ın beyaz listesi 571 oy aldı. Seyfettin Dağ'ın mavi listesi ise 229 oyda kaldı.

Özkoparan, seçim sonrası yaptığı konuşmada, mobilyacı esnafı için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

AA / Meriç Ürer - Son Dakika Haberleri

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