İzmir merkezli sahte para şebekesine operasyon

İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, piyasaya sahte para sürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan şebekenin üyesi 30 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Suçları Büro Amirliği ekipleri, piyasaya organize şekilde sahte para sürüldüğü bilgisi üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. İstanbul'dan getirilen sahte paranın Karabağlar'da M.Y'ye ait bir evden kalpazanlara dağıtıldığını tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda banyo kapısının kasası ile duvar arasında pervazla gizlenen bölmede 200 adet 100 liralık sahte para ele geçirdi.

Şebekenin elebaşı da yakalandı

Operasyonu genişleten ekipler, İzmir merkez olmak üzere İstanbul ve Manisa'da da 34 adrese eş zamanlı baskınlar yaptı. Ekipler, sahte para şebekesinin liderliğini yaptığı belirlenen "Şıh Hacı" lakaplı M.Z.N'yi de İstanbul'da gözaltına aldı.

Çok sayıda sabıkası olan M.Z.N'nin 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 20 bin lira para cezası bulunduğu öğrenildi. Şüpheli M.Z.N'nin İstanbul'da bastığı sahte paraları İzmir'e getirerek şüpheli diğer kişiler aracılığıyla piyasaya sürdüğü iddia edildi.

13 yaşında oğlunu da aracı yapmış

Sahte para alışverişinde aracı olarak kullanılan şüphelilerden R.K. ile 13 yaşındaki oğlu Ç.D.K de şebekeyle hareket ettiği tespit edilerek yakalandı.

Toplam 30 kişinin gözaltına alındığı operasyonda kapsamında, piyasaya sürülmek istenen 65 bin 400 lira sahte para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 kişi savcılık talimatıyla salıverildi, 13 yaşındaki çocuk ailesine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında şebekenin elebaşı M.Z.N'nin de olduğu 15 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA