İZMİR MAM gemisi seferden 1300 kilometrelik veriyle döndü
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İZMİR MAM gemisi seferden 1300 kilometrelik veriyle döndü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR depreminin ardından fay hatlarını incelemek üzere sefere çıkan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) gemisi, çalışmalarını tamamlayıp Alsancak Limanı'na döndü.

İZMİR depreminin ardından fay hatlarını incelemek üzere sefere çıkan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) gemisi, çalışmalarını tamamlayıp Alsancak Limanı'na döndü. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, sefer sırasında bin 300 kilometrelik veri toplandığını söyledi.

Hande NAYMAN/ İZMİR, (DHA)-

İZMİR MAM gemisi seferden 1300 kilometrelik veriyle döndü
İZMİR MAM gemisi seferden 1300 kilometrelik veriyle döndü
İZMİR MAM gemisi seferden 1300 kilometrelik veriyle döndü
İZMİR MAM gemisi seferden 1300 kilometrelik veriyle döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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