İzmir Limanı'nda yangın paniği
İzmir Limanı'nda yangın paniği İzmir Limanı'nda demirli yabancı bandıralı bir gemide yangın çıktı.
01.08.2020 14:16 | Son Güncelleme: 01.08.2020 15:31
İzmir Limanı'nda yangın paniği
İZMİR - İzmir Limanı'nda demirli yabancı bandıralı bir gemide yangın çıktı. Korkutan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın İzmir Limanı B kapı 9 numaralı rıhtımda bulunan Hollanda bandıralı bir geminin güvertesindehenüz belirlenemeyen sebepten meydana geldi. Gemi güvertesinden çıkan dumanları gören gemi personelleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın nedeniyle gemide maddi hasar meydana gelirken ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor. Yangın ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA