İzmir Kuş Cenneti'nde gün batımı güzelliği

İZMİR Kuş Cenneti, gün batımında havadan dronla görüntülenirken, gökyüzündeki kızıllık ve su üzerindeki kuşlar, görsel güzellik oluşturdu.

İZMİR Kuş Cenneti, gün batımında havadan dronla görüntülenirken, gökyüzündeki kızıllık ve su üzerindeki kuşlar, görsel güzellik oluşturdu.

Çiğli ilçesindeki İzmir Doğal Yaşam Parkı'na 1 kilometre uzaklıkta yer alan İzmir Kuş Cenneti, kırsal Sasalı Mahallesi'nden Foça ilçesine kadar uzanıyor. Bölge, aynı zamanda Gediz Deltası'nın güney kısmında kalıyor. Sasalı'da bulunduğu için 'Sasalı Kuş Cenneti' olarak da adlandırılan İzmir Kuş Cenneti'nde flamingodan nesli küresel ölçekte tehlike altında olan tepeli pelikana kadar binlerce kuş türü barınıyor. Kuş Cenneti'ndeki gün batımı manzarası ise dronla havadan görüntülendi. Gökyüzündeki kızıllık ile su üzerindeki kuşlar, görsel şölen oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÖZEN