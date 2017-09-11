İzmir Kınık Ürünleri Festivalde Tanıtılıyor

Kınık ürünleri festivalde tanıtılıyor



İZMİR'in Kınık İlçesi'nde ilk kez bu yıl 10-15 Eylül tarihlerinde düzenlenen Hasat Festivali kapsamında, ilçede üretilen tarımsal ürün, zirai alet ve ekipmanlar tanıtılarak satışa sunuldu.



Kınık'ta ilk kez düzenlenen Hasat Festivali dün (pazar) akşamki kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşe Kınık Kaymakamı Mustafa Ergun, AK Partili Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Cumhuriyet Savcısı Murat Erbaş, Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Başçavuş Oral Kaymak, Kınık Emniyet Müdürü Levent Akkaya, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Soma Şubesi Başkanı Mehmet Akın ve vatandaşlar katıldı. Kınık'ta hem 13 Eylül Kınık'ın kurtuluş etkinlikleri hem de hasat festivali nedeniyle 5 günlük bir program hazırladıklarını belirten Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, ilkini düzenledikleri festivalin önümüzdeki yıllarda da süreceğini dile getirdi.



Kınık'ın tarımsal faaliyetlerin yoğun yürütüldüğü bir ilçe olduğunu hatırlatan Doğruer, üreticilerin ürünlerini festival süresince stantlarda sergileyeceğini belirterek "Pamuk, domates, mısır, biber ve zeytin ile birlikte tüm tarımsal ürünlerimizin değer kazanmasını istiyoruz. Kınık ilçesinin sadece İzmir'de değil tüm Türkiye'de tanınması için üretime belediye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi.



Kaymakam Mustafa Ergün de Kınık'ın kurtuluş yıldönümü nedeniyle tüm şehitleri minnetle andığını ifade etti. Konuşmaların ardından mehter takımı, halk oyunları ve kılıç kalkan ekibi sırasıyla gösteriler sundu. Kınıklı çiftçilerin yetiştirdiği ürünler ile zirai alet ve ekipmanların tanıtıldığı Hasat Sokağı'nda, vatandaşlar stantları gezip alışveriş yaptı.