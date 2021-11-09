İzmir Kemalpaşa Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: 11 gözaltı (2) - Haberler
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İzmir Kemalpaşa Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: 11 gözaltı (2)

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel
İzmir Kemalpaşa Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: 11 gözaltı (2)

RÜŞVET ALMAK VE VERMEKLE SUÇLANIYORLARKemalpaşa Belediyesi'ne düzenlenen ve aralarında 6 belediye çalışanın da bulunduğu 11 kişinin gözaltına alındığı operasyonun detayları ortaya çıktı.

RÜŞVET ALMAK VE VERMEKLE SUÇLANIYORLAR

Kemalpaşa Belediyesi'ne düzenlenen ve  aralarında 6 belediye çalışanın da bulunduğu 11 kişinin gözaltına alındığı operasyonun detayları ortaya çıktı. Şüphelilerin rüşvet vermek, almak ve rüşvete aracılık etmek suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin, izinsiz yapı ve bina inşa eden firma ve vatandaşlara cezai işlem yapılmaması, yasal mevzuata uygun olmayan yapı ve binalara yapı ruhsatı ve yapı kullanma belgesi verilmesi karşılığında rüşvet alıp, verdikler ileri sürüldü. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere  İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Davut CAN/İZMİR,


İzmir Kemalpaşa Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: 11 gözaltı (2)

İzmir Kemalpaşa Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: 11 gözaltı (2)

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