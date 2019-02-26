İzmir İş Dünyasından Belediye Başkan Adayları İçin Öneriler

İş insanı ve Meksika'nın İzmir Fahri Konsolosu Kemal Çolakoğlu, yaklaşan yerel seçim öncesi İzmir belediye başkan adaylarına kentin gelişimi için 41 maddelik proje önerisinde bulundu.

Yapılan yazılı açıklamada, "İzmir Akdeniz'in yıldızı hedefine adım adım" sloganıyla sunulan önerilerde İzmir'de sanayinin yüzde 40'ının tarıma dayalı olduğunu ifade eden Çolakoğlu, tarıma dayalı organize sanayi bölgesi kurulması gerektiğini ifade etti.

Çolakoğlu, "İzmir'i düşünenlerle birlikte İzmir için varım" diyerek Kemeraltı'nın geliştirilmesi, İnciraltı'na Demokrasi Meydanı yapılması, Sasalı'nın düzenlemesi, Karşıyaka Alaybey Tersanesi'nin dünyanın en büyük marinalarından biri haline getirilmesi gibi konularda önerilerde bulundu.

Alsancak Garı ve Basmane Garı önü trafiğinin yer altına alınması gerektiğini, bu alanın fuar önü ile birleştirilerek İzmir'in en büyük parklarından birinin düzenlenmesini tavsiye eden Çolakoğlu, "İzmir Fuar alanının bittiği yerden havaalanına direkt yol yapılmalı, yaya üst geçitlerine asansör, yürüyen yol ve tente takılmalı, Çandarlı Limanı tamamlanmalı ve İzmir Limanı, Akdeniz'in en büyük kruvaziyer limanı olmalıdır" ifadelerini kullandı.

İzmir'de 113 çeşit tarım ürünü olduğunu ve İzmir sanayisinin yüzde 40'ının tarıma dayalı olduğunu söyleyen Çolakoğlu, "Türkiye'nin süt üretiminin yüzde 10'u, kırmızı et üretiminin yüzde 6'sı, hindi etinin yüzde 37'si İzmir'de üretiliyor. Organik tarımda ihracatın yüzde 40'ı İzmir'de yapılıyor. Tüm bunlar düşünüldüğünde İzmir'in üç aksında birer tarıma dayalı sanayi organize bölgesi yapılmalı" dedi.

Çolakoğlu ayrıca İzmir'in spor kenti olması için farklı dallarda uygulamaların hayata geçmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA