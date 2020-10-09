İzmir'in Urla ilçesi açıklarında bir tekneye düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına...
09.10.2020 09:19 | Son Güncelleme: 09.10.2020 09:22
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında bir tekneye düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan çok sayıda sığınmacı yakalandı, geçişi organize ettiği şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı.
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında bir tekneye düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan çok sayıda sığınmacı yakalandı, geçişi organize ettiği şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Albay