İzmir'in Urla ilçesi açıklarında bir tekneye düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında bir tekneye düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına...

09.10.2020 09:19 | Son Güncelleme: 09.10.2020 09:22
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında bir tekneye düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına...

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında bir tekneye düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan çok sayıda sığınmacı yakalandı, geçişi organize ettiği şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında bir tekneye düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan çok sayıda sığınmacı yakalandı, geçişi organize ettiği şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Albay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özgü Namal Fatma Girik Acun Ilıcalı Bergüzar Korel
Spor Samatta Can Bartu Eddie Newton Steven Gerrard Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Ekim Doğum Erkek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'in Urla ilçesi açıklarında bir tekneye düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına... - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 09:22:26. #1.15#
title