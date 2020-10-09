İzmir'in Urla ilçesi açıklarında bir tekneye düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına...

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında bir tekneye düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan çok sayıda sığınmacı yakalandı, geçişi organize ettiği şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı.