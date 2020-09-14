İzmir'de kaçak kazı yapılan alanda göçük meydana geldi İzmir'in Selçuk ilçesinde Efes Havaalanı yakınında iddiaya göre kaçak kazı yapılan alanda göçük meydana geldi. 5 kişinin göçük altında kaldığı, 2 kişinin kurtarıldığı, 3 kişi için arama çalışmaları sürdüğü belirtildi.

İzmir'in Selçuklu ilçesinde Efes Havaalanı yakınlarında iddiaya göre kaçak kazı yapılan alanda göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 kişi kurtarılırken, 3 kişinin hala göçük altında olduğu belirtildi. Çıkarılan 2 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaynak: İHA