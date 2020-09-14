İzmir'de kaçak kazı yapılan alanda göçük meydana geldi
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İzmir'de kaçak kazı yapılan alanda göçük meydana geldi

İzmir'in Selçuk ilçesinde Efes Havaalanı yakınında iddiaya göre kaçak kazı yapılan alanda göçük meydana geldi. 5 kişinin göçük altında kaldığı, 2 kişinin kurtarıldığı, 3 kişi için arama çalışmaları sürdüğü belirtildi.

14.09.2020 22:28 | Son Güncelleme: 14.09.2020 22:56

İzmir'in Selçuklu ilçesinde Efes Havaalanı yakınlarında iddiaya göre kaçak kazı yapılan alanda göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 kişi kurtarılırken, 3 kişinin hala göçük altında olduğu belirtildi. Çıkarılan 2 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İzmir'de kaçak kazı yapılan alanda göçük meydana geldi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (3)
MAHMUT: Bıktık şu defineciler den heryeri tahrip ettiler delikdesikk ettiler bırakın kalsinlar
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TÜRK: Gebersinler
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BRS.16: BIRAK ÇUKURDA KALSIN DEVLETİN MALINA GÖZ DİKİP BEDAVA HAYATA GECECEKLER ŞİMDİ ÇIKARMAYA UĞRAŞ POLİS HASTANEYE GÖTÜR SAĞLIK PERSONELİ MEZARA GÖTÜR YANINDA KİMSE YOK MEZARCILAR UĞRAŞIN BIRAKIN ÇUKUR HAZIR ZATEN ENİNDE SONONDA GİDİLECEK YER ORASI.
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