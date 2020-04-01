İzmir'in konut stoku 90 Bin'e yükseldi
Teknoloji odaklı faaliyet gösteren dijital pazarlama şirketi Gayrimenkul PR, seri ilan siteleri verileri ve ilanlara yansımayan konut projeleri rakamlarından yola çıkarak İzmir'in konut stokunun 90 bine yükseldiğini açıkladı.
Şubat ayına göre konut stokunda önemli bir artış gözlemlendiğini belirten Gayrimenkul PR, 'ilanlarda yığılma arttı ve tüketiciler istedikleri gayrimenkulü seçemez oldu' dedi
Her ay düzenli olarak İzmir'in konut stoku verilerini kamuoyu ile paylaşan Gayrimenkul PR şirketi, 31 Mart 2020 tarihi itibari ile seri ilan sitelerinin yanı sıra ön ödemeli konutlar ve inşaat tamamlanmış sıfır konut projeleri rakamlarından yola çıkarak İzmir'in ilçe ilçe konut stoku rakamlarını açıkladı
31 MART 2020 TARİHİ İTİBARİ İLE İZMİR'İN İLÇE İLÇE KONUT STOKU
Aliağa: 992
Balçova: 1358
Bayındır: 102
Bayraklı: 2431
Bergama: 879
Beydağ: 5
Bornova: 3.231
Buca: 6.830
Çeşme: 4.282
Çiğli: 3.311
Dikili: 1.312
Foça: 892
Gaziemir: 1817
Güzelbahçe: 1251
Karabağlar: 4217
Karaburun: 490
Karşıyaka: 8.365
Kemalpaşa: 1231
Kiraz: 18
Kınık: 33
Konak: 3740
Menderes: 3214
Menemen: 1687
Narlıdere: 1258
Ödemiş: 828
Seferihisar: 2219
Selçuk: 361
Tire: 531
Torbalı: 3812
Urla: 2981
Ön Ödemeli, İnşaatı tamamlanmış veya devam eden ilanlara yansımayan sıfır konutlar: 26.500 Bin* (konut rakamları ilçelere göre dağıtılmamıştır)
Salgın Tehdidi, İzmir'de Konut Stokunu Artırdı
İzmir'deki konut stokundaki artışı, Gayrimenkul PR şirketi şu şekilde değerlendirdi;
'Konut kredilerinin erişilebilir düzeyde olması sonrası Şubat ayında sıfır ve ikinci el konutlarda yukarı yönde satış ivmesi yakalanmıştı. İnşaat firmaları yaz aylarına doğru konut stokunun önemli oranda eritileceği varsayıyordu. Salgın tehdidinden sonra tüketiciler, ertelenmiş konut talebini belirsiz bir süreye itti. Ekonomik krize giren birçok işletme sahibi de gayrimenkullerini satışa sunmaya başladı. İlanlarda büyük bir yığılma oldu ve gerçek alıcılar istedikleri gayrimenkulleri seçemez oldu. Özellikleri olan gayrimenkullerde hedef kitlenin dikkatini çekemiyor. Dünya dijital çağa beklenenden daha önce geçti ve Gayrimenkul sektöründe değişim süreci başladı. İlanı girip, brandayı asıp, müşterinin aramasını bekleme dönemi artık sona erdi. Sağlık tehdidinden dolayı İzmir'de konut ve ticari gayrimenkul stokunun artacağını, gerçek alıcıların azalacağını, fırsat gayrimenkullerin sayısında yükselme olacağını öngörüyoruz'
Kaynak: Bültenler