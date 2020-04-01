İzmir'in konut stoku 90 Bin'e yükseldi Teknoloji odaklı faaliyet gösteren dijital pazarlama şirketi Gayrimenkul PR, seri ilan siteleri verileri ve ilanlara yansımayan konut projeleri rakamlarından yola çıkarak İzmir'in konut stokunun 90 bine yükseldiğini açıkladı.

Şubat ayına göre konut stokunda önemli bir artış gözlemlendiğini belirten Gayrimenkul PR, 'ilanlarda yığılma arttı ve tüketiciler istedikleri gayrimenkulü seçemez oldu' dedi

Her ay düzenli olarak İzmir'in konut stoku verilerini kamuoyu ile paylaşan Gayrimenkul PR şirketi, 31 Mart 2020 tarihi itibari ile seri ilan sitelerinin yanı sıra ön ödemeli konutlar ve inşaat tamamlanmış sıfır konut projeleri rakamlarından yola çıkarak İzmir'in ilçe ilçe konut stoku rakamlarını açıkladı

31 MART 2020 TARİHİ İTİBARİ İLE İZMİR'İN İLÇE İLÇE KONUT STOKU

Aliağa: 992

Balçova: 1358

Bayındır: 102

Bayraklı: 2431

Bergama: 879

Beydağ: 5

Bornova: 3.231

Buca: 6.830

Çeşme: 4.282

Çiğli: 3.311

Dikili: 1.312

Foça: 892

Gaziemir: 1817

Güzelbahçe: 1251

Karabağlar: 4217

Karaburun: 490

Karşıyaka: 8.365

Kemalpaşa: 1231

Kiraz: 18

Kınık: 33

Konak: 3740

Menderes: 3214

Menemen: 1687

Narlıdere: 1258

Ödemiş: 828

Seferihisar: 2219

Selçuk: 361

Tire: 531

Torbalı: 3812

Urla: 2981

Ön Ödemeli, İnşaatı tamamlanmış veya devam eden ilanlara yansımayan sıfır konutlar: 26.500 Bin* (konut rakamları ilçelere göre dağıtılmamıştır)

Salgın Tehdidi, İzmir'de Konut Stokunu Artırdı

İzmir'deki konut stokundaki artışı, Gayrimenkul PR şirketi şu şekilde değerlendirdi;

'Konut kredilerinin erişilebilir düzeyde olması sonrası Şubat ayında sıfır ve ikinci el konutlarda yukarı yönde satış ivmesi yakalanmıştı. İnşaat firmaları yaz aylarına doğru konut stokunun önemli oranda eritileceği varsayıyordu. Salgın tehdidinden sonra tüketiciler, ertelenmiş konut talebini belirsiz bir süreye itti. Ekonomik krize giren birçok işletme sahibi de gayrimenkullerini satışa sunmaya başladı. İlanlarda büyük bir yığılma oldu ve gerçek alıcılar istedikleri gayrimenkulleri seçemez oldu. Özellikleri olan gayrimenkullerde hedef kitlenin dikkatini çekemiyor. Dünya dijital çağa beklenenden daha önce geçti ve Gayrimenkul sektöründe değişim süreci başladı. İlanı girip, brandayı asıp, müşterinin aramasını bekleme dönemi artık sona erdi. Sağlık tehdidinden dolayı İzmir'de konut ve ticari gayrimenkul stokunun artacağını, gerçek alıcıların azalacağını, fırsat gayrimenkullerin sayısında yükselme olacağını öngörüyoruz'

Kaynak: Bültenler