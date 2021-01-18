İzmir'in ilçelerinde kar yağışı etkili oldu
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İzmir'in ilçelerinde kar yağışı etkili oldu

18.01.2021 17:05 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:09
İzmir'in ilçelerinde kar yağışı etkili oldu

İzmir'in Beydağ, Kiraz, Ödemiş, Bayındır ve Tire ilçelerinde kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

İzmir'in Beydağ, Kiraz, Ödemiş, Bayındır ve Tire ilçelerinde kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Büyükşehir Belediyesi ve Beydağ Belediyesine ait ekipler, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, ilçenin yüksek kesimlerinde 16 Ocak'ta yılın ilk karın düştüğünü belirterek, "Sabah saatlerinde Beydağ'ımızda başlayan kar kısa sürede yüzlerimizi güldürdü. Vatandaşlarımızın mağdur duruma düşmemeleri için kar küreme ve tuzlama çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Kiraz'ın dağ yollarında buzlanma

İzmir'in Kiraz ilçesinde 16 Ocak'tan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, Cevizli, Ovacık, Ozan, Çayağızı Tekke mahallelerine ulaşımı aksattı.

Kiraz Belediyesi Fen İşleri ekipleri buzlanma meydana gelen yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Kiraz Belediyesi Fen İşleri Ekipleri 2 greyder, 3 kepçe ve 2 kamyonla çalışmalarını sürdürüyor.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Tire'nin ilçe merkezinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçenin kırsal dağ mahalleleri Dallık Dibekçiler, Yamandere, Büyükkemerdere, Küçükkemerdere, Büyükkömürcü, Küçükkömğrcü, Dündarlı, Çukurköy, Yemişler, Akmescit, Musalar, Somak ve Toparlar yollarında, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tire Belediyesi Fen İşleri ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Bayındır'ın da Alankıyı, Çınardibi ve Osmanlar kırsal dağlık mahallerinde yağan kar sonrası Bayındır Fen İşleri ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Birgi'de güzel görüntüler oluştu

Ödemiş ilçesinin tarihi Birgi Mahallesi'nde etkili olan kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu.

Yaklaşık 10 yıl sonra Birgi'ye kar yağışının düştüğünü dile getiren Mahalle Muhtarı Mutlu Sulukan, "Beklediğimiz kar yağışı bugün sabahın erken saatlerinde başladı. Tarihi mahallemizde ortaya çok güzel kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Pandemi dolayısıyla, evlerinden çıkmayan çocuklarımız için de kar sevinci oldu. Onlarda kar topu oynayarak. Bu sevinci doyasıya yaşadılar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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