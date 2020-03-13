İzmir'in Bisiklet ve Yaya Eylem Planı hazır İzmir Büyükşehir Belediyesi Bisiklet ve Yaya Eylem Planı'nı tamamladı. İlk etapta 58 kilometre uzunluğunda yeni yol yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bisiklet ve Yaya Eylem Planı'nı tamamladı. 2030 İzmir Ana Ulaşım Planı (UPİ 2030) kapsamında hazırlanan acil eylem planı, ulaşımda bisiklet kullanım oranının artırılmasını hedefliyor.

İzmir'de 63 kilometre uzunluğunda kent içi bisiklet yolu bulunuyor. Acil eylem planı 103 kilometrelik bisiklet yolunu hızla bitirmeyi öngörüyor. İlk etapta bisiklet yollarının 58 kilometrelik kısmının ön projesi yapıldı. Bir sonraki adımda bu kısmın uygulama projesi için ihaleye çıkılacak. 58 kilometrelik yolun bitirilmesiyle İzmir'deki bisiklet yolu 121 kilometreye ulaşacak. İkinci etapta ise kalan 45 kilometrelik yol için çalışmalara başlanacak.

Hedef her yere bisikletle ulaşım

Kent içinde her yere bisikletle ulaşımı sağlamak için öncelikle Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ve Konak ilçelerinin iç kesimleri sahildeki mevcut bisiklet yollarına bağlanacak. Bayraklı'da Ankara Caddesi, Manas Bulvarı, Sakarya Caddesi; Karşıyaka'da Girne Bulvarı, Atatürk Bulvarı; Konak'ta Fevzipaşa Bulvarı, Gazi Bulvarı ve Şair Eşref Bulvarı gibi ana arterlere bisiklet yoluyla erişilecek.

Bayraklı'daki İzmir Adliyesi ile Meles Rekreasyon Alanı'nı bağlayacak bir bisiklet köprüsü de inşa edilecek. Köprüde çift şeritli bisiklet yolunun yanı sıra yaya yürüyüş yolları ve seyir terası olacak.

7 Nisan'da tanıtılacak

Hazırlıkları tamamlanan İzmir Bisiklet ve Yaya Eylem Planı, 7 Nisan 2020'de İzmirlilere tanıtılacak. 2030 yılında İzmir'deki bisiklet yollarınınuzunluğunun 411 kilometreyi bulması öngörülüyor.

Kaynak: Bültenler