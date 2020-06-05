İzmir'in 23'üncü ileri biyolojik arıtma tesisi Foça Gerenköy'de açıldı
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İzmir'in 23'üncü ileri biyolojik arıtma tesisi Foça Gerenköy'de açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ileri biyolojik yöntemle çalışan yeni bir atıksu arıtma tesisini daha kente kazandırdı.

İzmir'in 23'üncü ileri biyolojik arıtma tesisi Foça Gerenköy'de açıldı
05.06.2020 13:21 | Son Güncelleme: 05.06.2020 13:25

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ileri biyolojik yöntemle çalışan yeni bir atıksu arıtma tesisini daha kente kazandırdı. Avrupa standartlarındaki 13 milyon liralık yatırımla Foça'ya kazandırdığı yeni tesis 5 Haziran Dünya Çevre Gününde düzenlenen törenle hizmete girdi. Başkan Soyer, çevrenin korunması, hızla azalan kaynakların verimli kullanılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalıştıklarını söyledi.

İzmir'in Avrupa Birliği standartlarında ileri biyolojik arıtma yapan 23'üncü tesisi Foça Gerenköy'de hizmete girdi. 5 Haziran Dünya Çevre Gününde düzenlenen törenle açılan Foça Gerenköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Foça ve Yeni Foça'nın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı üçüncü arıtma tesisi oldu. Üç tesis için 43 milyon liralık yatırım yapıldı.

Maliyet düştü, trafik sorunu ortadan kalktı

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hem çevrenin, hem doğal kaynaklarımızın korunmasına katkı sağlayacak Foça Gerenköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin açılışını 5 Haziran Dünya Çevre Gününde yapmaktan onur duyduklarını belirterek, "Bu tesisin hayata geçmesiyle beraber artık bölgedeki foseptiklerde biriken atık suların vidanjör vasıtasıyla çeşitli arıtma tesislerine iletilmesi sona ermiş oldu. Böylece hem maliyeti düşürdük, hem de oluşan trafik sorununu ortadan kaldırdık" dedi.

İzmir Türkiye'nin lideri

Gerenköy arıtma tesisi ile birlikte, 23'ü Avrupa Birliği standartlarında arıtım yapan ileri biyolojik, 39'u biyolojik ve 6 tanesi doğal arıtma olmak üzere toplamda 68 arıtma tesisi ile atık su arıtma hizmeti vermeye başladıklarını söyleyen Soyer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İzmir genelinde atık su arıtım hizmetlerinden yararlanan hemşerilerimizin oranı yüzde 98,6'ya ulaştı. Gururla ifade etmeliyim ki İzmir Avrupa Birliği standartlarında atık su arıtımında Türkiye'de lider kent konumunda. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre AB standartlarında arıtma sayısı, bu tesislerde arıtılan suyun toplam atık suya oranı ve kişi başına arıtılan atık su miktarında şehrimiz, ülkemizde ilk sırada. Önümüzdeki süreçte Kemalpaşa Ulucak'ta 5 bin, Mordoğan'da 11 bin metreküp kapasiteli ileri biyolojik arıtma tesisleri kurarak ve mevcut tesislerimizin arıtma kapasitesini artırarak İzmir'in bu liderliğini daha da pekiştireceğiz. Yeni Foça ve Foça su depolarını besleyecek Musabey Kuyuları İçmesuyu Arıtma Tesisi'nin de inşaatı sürüyor. Tesiste günlük 30 bin metreküp içme suyu arıtılacak. 60 milyon liranın üzerinde maliyeti olan bu tesisin 2021 yılı sonunda işletmeye alınmasını hedefliyoruz."

Arıtma suyunu değerlendireceğiz

Arıtma tesislerinde arıtılmış atık suların uygun kaliteye getirilerek sulama, endüstriyel ve tarım gibi farklı alanlarda yeniden kullanılmasını hedeflediklerini söyleyen Soyer, Kemalpaşa, Havza, Bayındır, Torbalı ve Gerenköy atık su arıtma tesislerinden arıtılmış suların sulamada kullanımı için çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Konuşmaların ardından tesisin açılış kurdelesi kesen Başkan Soyer, törene katılanlarla birlikte tesisi gezdi.

Yeni arıtmalar yolda

21 bin metrekarelik alana kurulan Gerenköy İleri Biyolojik Arıtma Tesisi, Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak, Yenibağarası, Hacıveli, Kazım Dirik, Koca Mehmetler, Yeniköy mahallelerinin yanı sıra Menemen'e bağlı Villakent, Musabey, Çavuşköy, Kesik mahallelerine de hizmet verecek. Günde 2 bin 600 metreküp evsel atık suyun arıtılacağı tesis 16 bin kişiye hizmet verecek.

İZSU Genel Müdürlüğü proje çalışmalarını tamamladığı yeni arıtma tesisleri için de ihaleye çıkmaya hazırlanıyor. Torbalı ile Ayrancılar -Yazıbaşı arıtma tesislerinin kapasitesi artacak, Ulucak (Kemalpaşa) ve Mordoğan'a yeni arıtma tesisi kuracak.

Foça ve Menemen arıtmalarına uzak yerleşimlerin evsel atıklarını arıtacak tesisin açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey ve İZSU yöneticileri katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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