İzmir Hazır Çim Üretim Çalıştayı Bayındır'da yapıldı

27.12.2019 08:58 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:16

-Bayındır Belediyesi ile Ege Üniversitesi Çim Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile gerçekleşen İzmir Hazır Çim Üretim Profili ve Gelecek Projeksiyonu adlı çalıştay Bayındır Belediyesi Yahya Kerim Onart Kültür Merkezinde yapıldı.

Kaymakam Mehmet Ali Öztürk ve Belediye Başkanı Uğur Demirezen'in de takip ettiği çalıştaya Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu'nun yanı sıra akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi.



Çalıştayda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Demirezen, "İlçede yüksek okulumuzda çim üretimi ile ilgili bir bölümümüz var. Burada hocalarımız ve öğrencilerimiz başarılı işlere imza atmaktalar. Hocalarımızın ve öğrencilerimizin gayretli çalışmaları zaman zaman televizyon ve gazetelerde de yer almakta. Ayrıca bu alandan mezun olan öğrencilerimizin istihdam edildiğini duymak bizi çok mutlu ediyor." dedi.

Kaynak: AA