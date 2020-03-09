İzmir Gülten Akın'ı anıyor İzmir Büyükşehir Belediyesi şair Gülten Akın'ı bir sempozyum ve sergiyle anıyor. Sergi 27 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şair Gülten Akın'ı anıyor. "İncelikler Tarihi Gülten Akın Sempozyumu" İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası'nda 13-14 Mart'ta yapılacak. "İncelikler Tarihi Koleksiyonu" adlı sergi ise 13 Mart saat 11.00'de Portekiz Sinagogu'nda ziyarete açılacak. Sergi 27 Mart'a kadar gezilebilecek. Akademisyen, eleştirmen, çevirmen ve şairlerin katılımıyla yapılacak sempozyum, 13 Mart Cuma günü saat 13.00'te başlayacak. Etkinlik şairin edebiyat tarihindeki öncü rolünü ortaya koymayı amaçlıyor. Sempozyumda kimler yer alıyor? Sempozyumda Cevat Çapan, Saliha Paker, Necmiye Alpay, Haydar Ergülen, Semih Çelenk, Mahmut Temizyürek, Sevilay Çelenk, Devrim Dirlikyapan, Mehmet Can Doğan, Duygu Kankaytsın, Betül Mutlu, Hüseyin Köse, Pelin Özer, İnanç Avadit, Emel Kaya, Olcay Akyıldız, Yücel Kayıran, Hayri K. Yetik, Asuman Susam, Alaattin Karaca, Ömer Erdem, Roman Karavadi, Didem Gülçin Erdem, Yusuf Alper, Metin Celal, Ali Özgür Özkarcı, Ruken Alp ve Riitta Cankoçak konuşmacı olarak yer alacak. Kaynak: Bültenler