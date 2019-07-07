İZMİR Geri dönüşüm deposunda yangın

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Yangın, bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucunda söndürüldü.

Yangın, saat 01.30 sıralarında Harmandalı Katı Atık Depolama Alanı yakınında bulunan bir geri dönüşüm deposunda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü. İtfaiyenin yanı sıra geri dönüşüm deposunda çalışan işçiler de yangın söndürme çalışmalarına destek oldu. Öte yandan, itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken, polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA