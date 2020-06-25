İzmir genelinde maske takmak artık zorunlu Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan maskesiz sokağa çıkma yasağına İzmir de dahil oldu. Kararı İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger duyurdu. İzmir'le birlikte maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 57'ye yükseldi.

İzmir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında il genelinde maske takmak zorunlu hale getirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde maske takma zorunuluğu yaygınlaştı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aldıkları karar doğrultusunda il genelinde maske takmanın zorunlu hale getirildiğini açıkladı.

İZMİR GENELİNDE MASKE TAKMAK ARTIK ZORUNLU

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle İzmir Valisi olarak atanan ve 18 Haziran'da göreve başlayan Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir Pandemi Kurulu'nun, başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdiğini belirtti.

Köşger, açıklamasında, "Tüm katılımcıların mutabakatıyla aldığımız ilk kararla İzmir'de il genelinde maske takmak zorunlu oldu. Hayırlı olsun" dedi.

MASKE TAKMAMANIN CEZASI NE?

Yeni tip koronavirüs tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti.

Yurt genelinde maske takma zorunluluğuna uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.

HANGİ İLLERDE MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMAK YASAK?

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller şöyle:

Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak.

Kaynak: AA