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İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 13 Mayıs İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 13 Mayıs İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
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İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 13 Mayıs günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 13 Mayıs günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 13 Mayıs günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 13 Mayıs İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 13 Mayıs İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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