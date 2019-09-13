13.09.2019 12:30

İzmir Fuarı'nda Onur Akın konseri

88'inci İzmir Enternasyonal Fuarı'nın 7'nci gününde, çim konserleri kapsamında Onur Akın hayranlarıyla buluştu.

Kültürpark Yeraltı Otoparkı üstündeki çim alandaki Onur Akın konserini binlerce İzmirli izledi. Onur Akın İzmir'de sahne almanın gururunu yaşadığını dile getirip, Yüzü güneşe bakan pırıl pırıl Mustafa Kemal'in çocukları, hepiniz hoş geldiniz. Sizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum dedi, ardından konserine başladı. Kimi zaman orkestrası eşliğinde kimi zaman da bağlama çalarak şarkılar söyleyen Onur Akın, 1.5 saat boyunca sahnede kaldı. Sevenleri de söylediği şarkılarda Akın'a eşlik etti.

Kaynak: DHA