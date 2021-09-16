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İzmir Emniyet Müdürü Şahne, Bayraklı'da muhtarlarla bir araya geldi

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Güncel
İzmir Emniyet Müdürü Şahne, Bayraklı'da muhtarlarla bir araya geldi

İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Bayraklı'daki mahalle muhtarlarıyla toplantı yaptı.

İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Bayraklı'daki mahalle muhtarlarıyla toplantı yaptı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bayraklı Belediyesi Havuz Kafe Restoranda düzenlenen toplantıya, 23 mahalle muhtarının yanı sıra birim amirleri de katıldı.

Toplantıda ilçedeki Çay Mahalle, Özkanlar, Yamanlar ve Gümüşpala polis merkezlerinin sorumluluk sahasındaki emniyet güçlerinin yaptığı çalışmalar hakkında durum değerlendirmesini yapıldı. Muhtarların önerileri değerlendirildi.

AA / Ali Korkmaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: İzmir Emniyet Müdürü Şahne, Bayraklı'da muhtarlarla bir araya geldi - Haberler
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