İzmir'e ne zaman kar yağacak? İzmir hava durumu! İzmir'de kar yağacak mı?

İstanbul'da etkisini devam ettiren yoğun kar yağışı bugün şiddetli şekilde devam ediyor. Peki, İzmir'e ne zaman kar yağacak? İzmir hava durumu! İzmir'de kart yağacak mı?

Parçalı ve çok bulutlu olarak seyreden İzmir'de hava durumu nasıl olacak? İzmir'de kar yağacak mı? İzmir'e ne zaman kar yağacak? İzmir hava durumu!

İZMİR'E NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Ege Bölgesi'nin kuzey ve iç kesimleri için kar uyarısı yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Pazartesi ev Salı İzmir'e de kar yağması bekleniyordu. Ancak son güncellemelerin ardından bu tahmin yağmur olarak revize edildi.

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