14.08.2019 18:14

İzmir'e gelen tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı

Kurban Bayramı tatilini İzmir ve çevresinde geçerenler, dönüş için şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk oluşturdu. Günde ortalama 3 bin otobüsün çıkış yaptığı otogara gelenler, memleketlerine eli boş dönmedi. Bazı yolcular gidecekleri şehirlere, İzmir'e özgü lezzetlerden götürdü.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş yoğunluğu başladı. Bayramda yakınlarını ziyaret etmek ve tatil yapmak için İzmir'e gelenler, geri dönmek için otogarın yolunu tuttu. Bayram tatilinin başladığı geçen cuma gününden bu yana her gün ek seferler düzenleyerek taleplere yanıt verdiklerini belirten İzmir Otobüs ve Terminal İşletmeleri A.Ş. (İZOTAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Lal Manisalı, herhangi bir aksaklık yaşanmadan sakin bir bayram geçirdiklerini ifade etti. Bayram yoğunluğunun sürdüğünü belirten Manisalı, Cuma günü itibariyle günlük araç çıkışımız 3 bin 200 civarında oldu. Herhangi bir taşkınlık ve olay yaşanmadı. Gerek güvenlik görevlilerimiz gerek teşkilat mensupları ile koordineli çalıştık. Şikayet konusu minimum düzeyde. Otobüsler zamanında kalktı. Özellikle ek seferlerde aksama olmadı. Vatandaşlarımızın sağlıkla, huzurla sevdiklerine kavuşmaları için biz de elimizden geleni yapıyoruz. Her gün ek seferler koyuldu. Kaçak araç çıkışına izin verilmedi. Otogar dışından çıkacak araçlar polise haber verildi. Polis de otogar çevresinde kuş uçurtmadı dedi.

HEM TATİL HEM ZİYARET

Kardeşiyle birlikte Kütahya'da yaşayan Nurgül Kızkapan da ziyaretleri tamamladıkları için dönüşe geçtiklerini söyledi. Kızkapan İzmirliyiz. Üniversite için Kütahya'da yaşıyoruz. Bayramda amcamları ziyaret ettik. Bugün dönüyoruz dedi. Tatilini Çeşme'de geçiren Zeynep Kaplan da Bayram tatilini Çeşme'de geçirdim. Yalova'ya dönüyorum. Tatil gayet güzeldi ama hava çok sıcaktı. Hem denize girdik hem de büyüklerimizi gördük. Çok kalabalıktı dedi. Tatilini Izmir'de geçiren Selime Dağcı, Eskişehir'e gidiyorum, benim tatilim devam ediyor ama eşim dükkanı açacak. Alaçatı'da yaşayan annemleri ziyaret ettik diye konuştu. Kocaeli yolcusu olan Melisa Sert (20) ise hemşire olduğunu belirterek şunları söyledi

Pazar günü İzmir'e geldim. Bayram nedeniyle buradaydım. Ailem burada yaşıyor. Kocaeli'ye gidiyorum. Yarın mesaim başlıyor. İzmir'in ev yapımı ürünlerinden aldım. Salça ve peynir götürüyorum.

Şanlıurfa'dan İzmir'e oğlu Kadir Naryaprağı'nı görmek için gelen anne Yaşar Naryaprağı da dönüş için İzmir Otogarı'na geldiğini söyleyerek, bilet bulmada herhangi bir sorun yaşamadığını söyledi. Eşiyle birlikte yaklaşık 1 aydır İzmir'de kaldığını anlatan Naryaprağı, Siverek'e gidiyoruz. Oğlum İzmir'de çalışıyor. 1 aydır burada kalıyorduk. Tatilimizi bayramla birleştirdik dedi. Diyarbakır yolcusu olduğunu belirten Simge Yaman (17) da Tatil nedeniyle 3 aydır İzmir'deyim. Annem buradaydı, ben babamın yanına gidiyorum. Öğrenciyim. İzmir'den Diyarbakır'a boyoz götürüyorum diye konuştu.

Kaynak: DHA